Кириенко: Поддержка президента РФ со стороны молодежи выросла

Прошедшие в марте выборы президента России показали рост поддержки главы государства в молодежной среде. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Выступая на семинаре для руководителей региональных законодательных собраний а РАН, он отметил, что исход голосования был очевиден, но впервые за победителя президентских выборов проголосовало более половины россиян, обладающих активным избирательным правом.

"У нас уникальная вещь: до президентских выборов доверяли, что процедура будет честной и не вызывает никаких сомнений, порядка 55-57%, а по итогам выборов - 78%, более чем на 20% выросло доверие, это тоже к вопросу о легитимности всей системы власти, выборной системы в стране", - сказал Кириенко.

Особо он отметил рост поддержки главы государства в молодежной среде. "Уровень поддержки президента среди молодежи, на молодежных участках, в вузах, в общежитиях в общем даже несколько выше, чем средний по стране", - рассказал Кириенко. Он поблагодарил региональные власти за этот результат.