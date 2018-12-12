Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией

Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, специально запугивает граждан войной с Россией перед выборами, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал слова Порошенко в интревью Fox News, фрагмент которого президент Украины опубликовал у себя в Facebook. "Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - говорит он.

"Президент Украины Петр Порошенко или не понимает, что такое война, или, что куда вероятнее, продолжает пугать украинский народ, видя в страхе свое единственное предвыборное оружие", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Действия российских пограничников в Керченском проливе - это ответ на агрессию, на провокацию, отметил сенатор, "и ответ более чем гуманный".