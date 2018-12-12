Долги россиян по банковским кредитам достигли исторического максимума, сообщил Всемирный банк. Подобным рискам чаще всего подвержены люди с относительно низким и средним достатком. Мало кто понимает, сколько на самом деле придется переплачивать за деньги банка. Эксперты "РГ" составили список противопоказаний к потребительскому кредиту и рассказали, как вместо долгов всегда иметь под рукой необходимую сумму.

Если не получается уложиться в месяц на зарплату, кредит - не всегда правильный выход. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Разбираемся в терминах

Банк предоставляет кредиты частным лицам на покупку квартиры, дачи, автомобиля, оплаты образования. Это целевые кредиты. При их оформлении банк потребует подтверждение от клиента, что кредит был потрачен именно на указанную цель.

Но вам может понадобиться кредит и для оплаты текущих покупок. Это нецелевые кредиты, или потребительские. Их дают на приобретение товаров или услуг для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд. В этом случае банк все равно может попросить указать, на что вы собираетесь потратить деньги, но не станет проверять, действительно ли кредит потрачен на указанную цель.

В любом случае необходимо понимать, на что именно берется потребительский кредит. При всей его доступности и допустимости вполне возможно, что без кредита можно обойтись. Правда, не берут их, скорее, граждане с определенным набором представлений: например, что банки специально организованы, чтобы ограбить население, или "вот не стану платить кому-то дороже, чем эта вещь или услуга стоит" и так далее, считает руководитель управления "ФинЭкспертизы" по работе с кредитными организациями Наталья Борзова.

"Пользоваться кредитными деньгами совершенно нормально, - считает она. - Скорее, можно говорить о том, что есть ограничение по принятию кредитных рисков по психологическим или ситуационным причинам. Так, первая же "перекредитовка", то есть новый кредит, чтобы погасить старый, - это сигнал к тому, что следует аккуратнее относиться к финансам".

По карману ли вам кредит?

Перед тем как обратиться в банк, оцените хотя бы приблизительно свои финансовые возможности.

Например, у вас в распоряжении 30 тысяч рублей в месяц (сюда входят зарплата и дополнительные доходы, например, от сдачи квартиры), а постоянные расходы - 10 тысяч рублей (сюда включают траты на питание, одежду, за коммунальные услуги, выплату налогов, алиментов и прочее). Разница между этими двумя показателями - 20 тысяч рублей - это ваш чистый располагаемый доход. Разделите эту сумму на два (банки считают, что не более половины располагаемого дохода может идти на обслуживание долга), и получится 10 тысяч рублей. Такой максимальный месячный платеж по кредиту вы можете себе позволить без ущерба для финансового здоровья.

Кому противопоказано брать потребительский кредит?

Во-первых, людям, которые легко поддаются на рекламу и потому плохо контролируют свои расходы. Правда, современные технологии рекламы и маркетинга так успешно используют наши слабости, что людей, полностью защищенных от их воздействия, практически нет, - но если у вас повышенная склонность к спонтанным покупкам, делайте их хотя бы не за счет кредита, советует заведующий лабораторией финансовой грамотности Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт проекта минфина "Дружи с финансами" Ростислав Кокорев.

Во-вторых, людям, которые уже достаточно закредитованы. "Если на обслуживание ранее взятых долгов у вас уходит более 30 процентов семейного бюджета, умерьте свои аппетиты и не покупайте новые товары или услуги в кредит. Тем более не следует брать новые кредиты на погашение старых: такая "долговая спираль" часто приводит в беспросветную долговую яму", - предупреждает эксперт.

В-третьих, людям, которые не умеют или не хотят считать. Практически любой кредит нужно отдавать с процентами (хотя встречаются и беспроцентные рассрочки, а по кредитным картам существуют льготные периоды беспроцентного погашения). "Если вы толком не можете посчитать размер переплаты по кредиту, то есть сколько вам придется отдать кредитору помимо основной суммы долга, то вам лучше в кредитные отношения не лезть", - советует Ростислав Кокорев.

В перечень противопоказаний Наталья Борзова также записывает впадение людей в зависимость или азарт "неконтролируемого безудержного заимствования".

Как сберечь, вместо того чтобы брать кредит?

Чтобы не брать потребительский кредит в случае возникновения непредвиденных расходов, создайте финансовую подушку безопасности в пределах 3-6 сумм ваших ежемесячных затрат. Для этого откладывайте не менее 10 процентов от регулярных доходов и 50 процентов от разовых дополнительных доходов на отдельный банковский счет или вклад, призывает другой эксперт проекта минфина, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Такую же модель можно использовать и для накопления на крупные покупки, чтобы не брать кредит и не переплачивать проценты. "Если вы можете позволить себе покупку в кредит, значит, вы можете и накопить на нее. Весь вопрос в правильных расчетах и финансовой дисциплине", - объясняет собеседник "РГ".

Не лучше ли те деньги, которые я готов платить в будущем по кредиту, откладывать, пока не накопится нужная сумма? С таким подходом солидарен и Ростислав Кокорев. "Посчитаю, какую сумму я бы ежемесячно платил в погашение кредита, уйду из магазина с пустыми руками и начну эти деньги откладывать прямо со следующего месяца! И куплю искомый товар без переплаты в виде процентов", - говорит он.

Конечно, такая стратегия не позволит перенести благо из будущего в настоящее, ради чего и берут кредиты. Поэтому важно соотнести величину переплаты с условной ценностью более быстрой покупки. Если телефон стоит 15 тысяч рублей, а вы его покупаете в кредит под 24 процента годовых на полгода, значит, через полгода вы отдадите 16,8 тысячи, из которых 1,8 тысячи - переплата. Стоит ли для вас возможность получить телефон на полгода раньше этих денег? "Если да - берите кредит, если нет - копите деньги", - заключает эксперт.

Все же взял кредит, но не могу его выплатить. Что делать?

В жизни любого человека может произойти экстремальная ситуация. Допустим, вы потеряли работу и больше не можете платить по кредиту.

Во-первых, немедленно письменно сообщите банку об этом: опишите подробно ситуацию и укажите, что вы намерены и дальше платить по кредиту, но такой возможности пока просто нет.

Во-вторых, попросите у банка реструктуризировать кредит, то есть изменить условия возврата долга. Это может быть отсрочка платежей, снижение уровня процента по кредиту или другие меры.

Помните: если вы не умеете или не хотите считать, то кредит - не ваш продукт

Помните, что за время неуплаты по кредиту банк может ввести штрафы, но их размер не должен превышать сумму выданного кредита, а ставка штрафа - уровень ключевой ставки Банка России (сейчас составляет 7,5 процента). Если платежи от вас не поступают больше двух месяцев, банк может подать на вас в суд, но бояться этого не стоит.

Главное, не отказываться платить и просить отсрочку, а как только будет возможность, восстановить регулярные платежи по кредиту.

Выход есть всегда

1 октября 2015 года в России заработал закон о банкротстве физлиц. Признать финансовую несостоятельность гражданина получили право кредиторы (то есть банки), если их клиент накопил долги более чем на полмиллиона рублей с просрочкой по платежам свыше 90 дней. При этом сам должник может подать заявление на банкротство и при меньшем размере задолженности - главное, доказать, что долг безнадежен.

Если у вас образовались долги и при этом есть дети, обратитесь к социальным службам за помощью, пока будете копить на процедуру банкротства, потому что даже она не бесплатна и обойдется вам минимум в 35 тысяч рублей.