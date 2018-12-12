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Рубрика: В мире

Конго потребовало от Бельгии вернуть украденные предметы искусства

Текст: Александр Саможнев

Демократическая Республика Конго требует от Бельгии вернуть вывезенные за время колониального владычества предметы искусства, заявил конголезский президент Джозеф Кабила. Поводом для демарша стало открытие после пятилетнего ремонта бельгийского Королевского музея, известного также как "Музей Африки" в городе Тервюрен под Брюсселем. На реставрационные работы местные власти потратили порядка двух миллионов евро, пишет бельгийская газета Le soir.

Фото: Reuters
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По оценкам экспертов, в "Музее Африки" хранится более 125 тысяч этнографических артефактов, в том числе, различные зоологические предметы, драгоценные камни, фигурки вождей, маски древних людей, сотни карт, а также библиотека, длина стеллажей которой составляет почти четыре километра. В основном находки датированы периодом от 1890 до 1940 года. Конго была бельгийской колонией с 1908 по 1960 год.

"Новая концепция "Музея Африки" является своего рода актом ментальной деколонизации. Речь идет о том, чтобы представить население Конго не только как объект колониальной политики, но и показать его истинное культурное лицо", - полагает директор музея Гвидо Грисилс. Однако, как отмечают специалисты, от темы колонизации избавиться не удалось, так как в многочисленных залах широко представлены портреты и статуи бельгийского короля Леопольда второго. В 1885 году монарх объявил территорию современного Конго частной собственностью, а затем передал ее в управление правительству Бельгии.

Фото: depositphotos.com
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По словам директора "Музея Африки", для решения вопроса о реституции предметов искусства необходимо установить, что было передано на хранение на законных основаниях, а что привезено нелегально. Кроме того, африканские коллеги должны создать адекватные условия для хранения экспонатов.  Такой возможности пока нет. Открытие этнографического музея в Киншасе планируется лишь в следующем году.

В мире Африка Демократическая Республика Конго В мире Европа Бельгия
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