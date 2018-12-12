Контроль за онлайн-агрегаторами платежей может усилиться

Депутаты предложили дать определение понятию "платежный агрегатор" в законодательстве, а также обязать такие интернет-сервисы участвовать в решении конфликтов потребителей с онлайн-магазинами и сервисами услуг. Рынок и юристы пока оценивают предложения с осторожностью и говорят о том, что инициативы, скорее всего, надо будет конкретизировать.

Проект поправок в Закон "О национальной платежной системе" внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором. В пояснительной записке к нему говорится, что на рынке платежных услуг получили распространение бизнес-модели, по которым платежные агрегаторы по договорам с банками обрабатывают информацию по операциям с платежными картами и электронными кошельками для торгово-сервисных предприятий, а также участвуют в расчетах по таким операциям.

Авторы документа предлагают регулировать работу агрегаторов как банковских платежных агентов (БПА). Это подразумевает заключение ими договоров с интернет-магазинами и интернет-сервисами на оказание услуг от имени банка или небанковской кредитной организации.

Законопроект предлагает обязать платежные агрегаторы в статусе БПА проверять собственных контрагентов, участвовать в урегулировании спорных операций и соблюдать требования к защите информации при переводе средств. Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями документ дополнительно предусматривает его обязанность использовать отдельный специальный банковский счет, а также устанавливает его режим.

В Банке России уточняют, что деятельность платежных агрегаторов в законопроекте отнесена к деятельности БПА "в сфере эквайринга в электронной коммерции, которые используют специальные счета и в рамках действующего законодательства".

Крупнейшим платежным агрегатором Рунета часто называют Яндекс.Кассу. Но закон придал новый смысл термину "платежный агрегатор" - тех, кого так называли раньше, в том числе Яндекс.Кассу, сейчас называть агрегатором неверно, говорит представитель сервиса. "Руководствуясь терминологией закона, Яндекс.Кассу правильно называть кредитной организацией (работает по лицензии НКО), которая как раз и может привлекать агрегаторов. А агрегаторы в смысле закона - это такие площадки, которые либо аккумулируют платежи для лиц, которые подключены к ним для приема оплаты, либо не аккумулируют - и только обеспечивают им возможность приема платежей технически", - отмечают в пресс-службе Яндекс.Кассы.

Пока что понятие "платежный агрегатор" отсутствует в законодательстве, при этом оно напрямую не определено и в законопроекте, говорит партнер юридической фирмы "Косенков и Суворов" Константин Суворов. Деятельность агрегатора в статусе БПА определена в довольно общей форме - она связана с участием в проведении расчетов с юрлицами и предпринимателями и предоставлением техсредств для использования электронного средства платежа, говорит юрист. При этом обеспечение приема даже одного электронного средства попадает под это определение, что трудно будет назвать агрегацией, говорит Суворов.

По мнению юриста, бесспорным усилением контроля над платежами можно считать требование законопроекта о том, что деятельность платежного агрегатора может оказывать только российское юрлицо. Исключается ситуация, при которой деятельность по агрегации средств платежа де-факто ведется в России, но находится вне поля зрения российских регуляторов, поясняет Суворов.

Законодатель хочет добиться более эффективного применения антиотмывочного законодательства к деятельности платежных агрегаторов, считает юрист "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов. "Поэтому важнее именно то, что банковские агрегаторы должны стать частью платежной системы, и как таковые будут нести обязанности по обеспечению антиотмывочного законодательства (и здесь дело не только в финансировании терроризма, но и "отмывке" преступных доходов и обналу)", - полагает Константинов.

Появление же спецсчетов хоть и даст возможность лучше контролировать происхождение и назначение средств, проходящих через агрегатор, остается лишь частью замысла по включению платежных банковских агентов в регулируемую государством платежную систему, заключает юрист.

Нельзя сказать, что закон ухудшает ситуацию на рынке - скорее он пытается описать то, что еще не описано, и придать этому формальный характер, подчеркивает представитель Яндекс.Кассы. Развитие рынка это не ограничит, но повлечет дополнительные расходы со стороны кредитных организаций и их партнеров, которым придется переформатировать свои отношения, полагают в платежном сервисе. В целом законопроект вызывает вопросы в части реализации некоторых требований, но они могут быть конкретизированы в ходе рассмотрения проекта, рассчитывают в Яндекс.Кассе.