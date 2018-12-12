Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что власти США пытаются убить его и утроить госпереворот в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам главы южноамериканского государства, за этими планами стоит лично советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Он является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства. Он готовит в разных местах силы наемников и полувоенных образований", - заявил Мадуро, добавив, что американские СМИ ведут непрекращающуюся кампанию против его правительства, чтобы оправдать военную интервенцию. Президент Венесуэлы также выразил уверенность, что это США стоят за неудачным покушением на него, которое было совершено несколько месяцев назад.

Напомним, в начале августа во время военного парада к трибуне, на которой находился Мадуро, было направлено несколько беспилотников со взрывчаткой. Ранения получили семь гвардейцев, сам президент не пострадал. Тогда венесуэльский лидер обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.