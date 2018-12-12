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12.12.2018 20:50
Рубрика: Власть

Мадуро высоко оценил итоги встречи с Путиным

Недавняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была самой полезной из всех для главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом политик заявил на пресс-конференции.

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
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"Это была самая полезная встреча, которые у меня вообще были, - передает РИА Новости слова венесуэльского лидера. - По соглашениям, по сотрудничеству в ВТС, которое мы усилили".

Напомним, что в ходе переговоров 5 декабря главы стран договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 миллиардов долларов и поставках 600 тысяч тонн зерна.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла
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