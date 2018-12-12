Мантуров оценил ущерб бюджету от нелегальной торговли сигаретами

По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, из-за нелегальной продажи сигарет бюджет недополучает ежегодно 60 миллиардов рублей.

"По предварительным данным, в текущем году объем нелегальной табачной продукции вырос. Исходя из оценок экспертов и регулятора, наш бюджет недополучает 50 миллиардов рублей по акцизам и около 10 миллиардов по НДС", - заявил Мантуров на сегодняшнем заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Маркировка табачных изделий показала свою эффективность, сказал министр, но поскольку не все производители сигарет успевают подготовиться к обязательному введению маркировки с 1 марта будущего года, оно будет поэтапным. Пока же маркировка сигарет будет по-прежнему проводиться в качестве эксперимента.

"Кроме того, нужно проработать вопрос разрешенных сроков нахождения на рынке остатков сигарет, введенных в оборот до вступления в силу таких требований", - пояснил Министр.

К 2020 году российская система прослеживаемости товаров должна будет распространяться на табачную продукцию, обувь, духи, туалетную воду, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки.