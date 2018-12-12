Председатели региональных законодательных собраний съехались в Москву на трехдневный семинар, организованный руководством палат Федерального Собрания в рамках Совета законодателей. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду дали старт образовательной программе в зале заседаний РАН. Эта площадка впервые принимает такое мероприятие после подписания соглашения о сотрудничестве между Академией и Палатой регионов.

По мнению председателя СФ, ценность семинара в том, что руководителям региональных парламентов предоставляется возможность встретиться с членами правительства, задать интересующие вопросы. Коснувшись реализации национальных проектов, Матвиенко подчеркнула, что судьба этих стратегических документов будет решаться именно в регионах. "Поэтому на вас как на главах региональных парламентов лежит огромная ответственность. У вас должно быть полное понимание того, как будут финансироваться национальные проекты, какое будет взаимодействие федерального центра с регионами, как будет осуществляться софинансирование", - подчеркнула глава Совфеда.

Матвиенко напомнила, что до конца января каждый регион должен подготовить свою программу, направленную на достижение целевых показателей, намеченных в майском указе президента и закрепленных в нацпроектах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за 25 лет работы нижней палаты в нее было внесено более 27 тысяч законопроектов, немалая часть - из регионов. "Мы считаем, что нам надо более эффективно использовать возможности Совета законодателей. Это должно быть не только в рамках того формата, который сейчас уже доказал свою эффективность", - сказал он, добавив, что по ключевым законопроектам, которые рассматривают парламентарии, "крайне важен взгляд из регионов и муниципальных образований".

В частности, он привел в пример инициативу правительства об акционировании государственных и муниципальных предприятий, который вызвал серьезную дискуссию в ГД. "Мы на протяжении недели его обсуждали с представителями ФАС, правительства, встречались во фракциях, проводили слушания", - рассказал спикер. Во вторник палата приняла документ в первом чтении.

"Этот законопроект антиконституционен, Совет Федерации его принимать не будет", - предупредила Матвиенко, добавив, что свою позицию сенаторы уже донесли до администрации президента. По ее словам, документ нарушает принципы распределения полномочий: "Федеральным законом пытаются регулировать сферу деятельности субъектов Федерации и муниципалитетов".

Вячеслав Володин ответил, что депутаты обязательно учтут позицию Совфеда, но сам законопроект небезнадежен - его можно доработать. "В этом и заключается работа двух палат: когда вы можете отклонить законопроекты, которые вносит Госдума, и наступают другие процедуры. Так же как президент может не подписать закон, это нас с вами обязывает к тому, чтобы мы думали десять раз, прежде чем что-то принимать", - сказал он.

С приветственным словом к главам региональных ЗаКСов обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он выразил благодарность региональным властям за активную позицию в ходе выборов главы государства. "В результате в том числе и вашей работы мы впервые в истории России получили итог, когда за действующего президента страны проголосовало больше половины всех граждан, имеющих право голоса", - подчеркнул представитель Кремля.

Первый день работы семинара был посвящен вопросам экономики. Перед региональными парламентариями выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, реализация нацпроектов более чем на 60% зависит от регионов, поэтому федеральный центр готов оказать всяческую поддержку. Во-первых, финансовую - регионы получат на эти цели до 97% госфинансирования. Во-вторых, консультативную - он сам ответил на все вопросы участников семинара, не ограничивая их во времени, а также призвал обращаться в правительство при возникновении сложных ситуаций.

Также на семинаре выступил и ответил на вопросы депутатов глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он обратил внимание на невысокие темпы экономического роста и необходимость создания условий для привлечения инвестиций.

В четверг семинар продолжится в Совете Федерации и в Мосгордуме. В пятницу участники вновь встретятся в Академии наук. По словам Валентины Матвиенко, по итогам трех дней обучения депутаты из регионов получат дипломы. Им также будут вручены памятные медали в честь 25-летия Совета Федерации.