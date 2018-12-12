Меркель заявила о готовности продлить санкции против РФ

Германия поддержит продление санкций в отношении России на предстоящем саммите ЕС, заявила канцлер Ангела Меркель, выступая в бундстаге.

"Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций", - передает РИА Новости ее слова.

В своем выступлении она также коснулась ситуации в Керченском проливе и подчеркнула, что Берлин не "приемлет фактических претензий на Азовское море".

Российские власти, комментируя заявления Меркель, отметили давление, которое Вашингтон оказывает на своих европейских союзников в вопросе санкций.