На завершившемся во вторник Международном Кремлевском кадетском балу выступили 1800 кадетов, суворовцев и нахимовцев из 60 российских регионов. Также в Россию приехали потанцевать старинные русские танцы будущие офицеры из Китая, Южной Кореи, Греции и Австрии.

Танцуют - все

Танцы минувших эпох набирают популярность. Что показательно: балы с польками, кадрилью и - не сочтите за шутку - с фигурным вальсом Людовика XV проходят не только в Москве, а по всей стране. Мода на танцы наших прадедов дошла даже до небольших городов.

История повторяется: балы когда-то нам занесли из Европы, но уже скоро балы русского двора стали греметь на весь свет, а из столицы эта мода распространилась на все города империи. И из светского развлечения коллективные танцы стали народным увлечением. В частности, танцы под военные (городские, пожарные и т.д.) оркестры в городских парках с равным успехом проходили и при нашем последнем императоре Николае II, и при советской власти.

Разобраться в исторических танцах человеку, чья молодость прошла в дискотеках эпохи перестройки, довольно непросто. Танец маленьких утят - было, а вот падеграс диск-жокей не ставил.

Скажем, вальс, русский хоровод и московская кадриль - на слуху. Но что делать, если вас приглашают на польку-тройку, мазурку, галопад или полонез? В качестве "учителя танцев" я попросил выступить Сергея Сосницкого, танцмейстера Международного Кремлевского кадетского бала.

Из каких эпох эти танцы?

Сергей Сосницкий: Отвечу так: это традиционные танцы балов Российской империи. Открывающий танец - полонез. Польские танцы введены в бальную залу у нас со времен Петра I. Красивое и торжественное шествие. Основной шаг вам может показаться простым, но это лишь на первый взгляд. Чтобы сделать его красивым, необходимо много времени и таланта. Надо пройти с большим достоинством, держать осанку.

Зато вальсом никого не удивишь.

Сергей Сосницкий: Как сказать. Есть много разных способов того, как танцевать вальс. Вальс на всех балах XIX века уже был, а с XX вальс просто повсеместен. В вальсе требуется и ловкость, и музыкальность, умение вести даму и двигаться с остальными участниками как одно целое. Или взять польки, которые появились в середине XIX века, став легкими, воздушными и одухотворенными благодаря музыке Штрауса. Веселые, беззаботные, с переходами партнеров...

С носка на стопу

При слове "кадриль" так и хочется добавить - московская. А у вас она французская.

Сергей Сосницкий: Я лично выступаю за возрождение в российской бальной культуре французской кадрили. Появилась в нашей бальной зале в начале XIX и уже к концу того же века стала танцем, при исполнении которого учились хорошим манерам. Кавалеры осваивали, как подать даме руку. Или как с большим достоинством приветствовать партнера. Кроме того, в этом танце много перемещений и особые шаги, которые требуют практически балетной выучки.

Хорошие манеры через танец?

Сергей Сосницкий: Да, представьте себе! В современном обществе воспитательная роль танцев несколько подзабыта. И напрасно! Почему бы наших детей, обучая танцам, не научить хорошим манерам?

И еще: одно дело ходить с пятки, как вы идете по улице, и совсем другое - па марше: с носка на стопу. Французская кадриль также развивает координацию.

Какие танцы сложны для освоения и с каких стоит начинать обучение?

Сергей Сосницкий: Это зависит не от танца. Кому-то сложно дается вальс, кому-то - кадриль. Кто-то быстро осваивает элементы танца с перемещениями, другие с трудом учатся делать определенные шаги.

С какого возраста надо брать уроки?

Сергей Сосницкий: Дети до 6 лет сначала могут заниматься гимнастикой. Есть специальные упражнения, которые развивают гибкость, ритмичность, подвижность. Затем они могут обучаться танцам. После поступления в школу можно обучать детей историко-бытовому или историческому танцу.

А если тебе за 50, а танцевать не умеешь. Даже вальс. Все, поезд ушел?

Сергей Сосницкий: Сейчас развито обучение танцам для взрослых. Я сам преподаю. Конечно, есть возрастные особенности, связанные с нагрузками и координацией.

А верхний возрастной предел?

Сергей Сосницкий: Некоторые всю жизнь танцуют. И мы говорим сейчас не только о Москве - возможности есть во всех городах России.

Вне сословий

Летом по всей стране в городских садах играют духовые оркестры, люди танцуют. Что в приоритете - танцы для народа или все-таки профессиональные балы?

Сергей Сосницкий: Сначала балы были светским развлечением. Но уже в конце XIX века появились балы мещан, балы художников - то есть балы профессиональных сообществ. В современном обществе, где нет таких строгих кастовых различий, балы должны быть доступны всем. Вопрос лишь в том, что мы понимаем под словом "бал". В одних случаях это почти дискотека, в других - прекрасная церемония. Например, Венские балы: к ним долго готовятся, для них выбирают лучшие залы и приглашают лучшие оркестры. Это красота. Думаю, надо развиваться во всех направлениях. А вопрос государственной поддержки должен быть направлен на развитие нравственных и эстетических принципов, которые есть в бальной культуре. Ведь бывает, что в балах есть красота, но нет нравственности. Поддержим то, что воспитывает хорошие манеры и несет красоту - будет чем гордиться.

Конкретно

Чтобы достичь грациозности в танцах, необходимо:

1 Изучить фехтование, где голова, корпус, руки и ноги в быстром движении.

2 Смотреть за аккуратностью сшитого платья, которое совершенно изменяет наружность человека.

3 Стараться держать назад плечи, не изменяя положения спины.

4 Вдавать (втягивать) в себя талию (за неимением оной - живот. - Прим. ред.).

5 Делая па и движения руками, становиться перед зеркалом и исправлять свои недостатки.

Из книги А. Максина "Изучение бальных танцев. Учебное пособие", 1839 год

Жги!

Сколько калорий (а вместе с ними кг живого веса) можно сжечь за время танца - зависит от веса танцора, его пола, количества жировой и мышечной массы и интенсивности танца. Но в среднем танцор весом от 55 до 85 кг сжигает:

В медленном бальном танце - 150 - 220 Ккал. в час, в быстром - 250-320.

Чечетка - очень зависит от интенсивности: от 200 до 700. Кроме снижения веса это отличная кардиотренировка.

Зумба (жгучая смесь латины, фитнеса и аэробики) - до 550.

Стриптиз у шеста - 420.

Хип-хоп - 465.

Классический балет - до 750.

Танец живота не годится для сжигания жира, но энергичные движения нижней частью тела улучшают кровообращение.

В 100 граммах содержится:

Хот-дога - 460 Ккал.

Сыров твердых пород - 360 -470, в адыгейском - 260.

Темного шоколада - 500.

Майонеза провансаль - 600.

За 10 минут можно сжечь:

Тренируясь с гирями - 200 калорий.

Бегая трусцой - 110.

Лежа на диване - 12.

Кстати

В столичной танцевальной группе "Алемана" (участвовала в прологе фестиваля "Спасская башня") выступают 24 пенсионера, среди них нет ни одного профессионального танцора. До выхода на пенсию работали библиотекарями, химиками, одна женщина трудилась на мясокомбинате, мужчина - физиком-ядерщиком. Семь лет назад, когда открывали студию, лишь некоторые танцевали вальс.

Сейчас танцорам от 55 до 85 лет, все виртуозно исполняют ча-ча-ча и румбу.

Часть группы участвовала в Гиннесс-рекорде-2018 по одновременному исполнению зумбы.