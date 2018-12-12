Чили в очередной раз завоевала титул идеальной страны для любителей экстрима по версии World Travel Awards.

В это место традиционно отправляются люди, увлекающиеся серфингом, дайвингом, плаванием на каяке и другими занятиями, для которых характерен выброс адреналина в кровь. Все потому, что в Чили есть буквально все: и горы, и реки, и пустыни, и кратеры. Активному времяпрепровождению способствует теплый мягкий климат.

В частности, город Сан-Педро-де-Атакама может похвастаться своими вулканами и лагуной Мисканти. А город Икике, расположенный между пустыней Атакама и Тихим океаном, манит поклонников парапланеризма. Занятие по душе найдут и любители зимних видов спорта. В горах Чили можно покататься на горных лыжах и сноуборде.

Страна уже третий год становится лидером по наличию всех пунктов, необходимых искателям приключений.