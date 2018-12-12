В Российской государственной детской библиотеке названы лауреаты Всероссийского конкурса "Книгуру".

По итогам голосования жюри, состоящего из зарегистрированных на сайте kniguru.info детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, призовые места распределились следующим образом:

1 место - Илга Понорницкая (Чебоксары), повесть "Изо";

2 место - Артем Ляхович (Киев), повесть "Голубой трамвай";

3 место - Виктория Ледерман (Самара), повесть "Теория невероятностей".

Члены экспертного совета выбрали самого активного читателя, который на протяжении трех месяцев комментировал тексты и голосовал. Это Егор Тихонов из Кингисеппа.

Победителем конкурса на лучшую рецензию стал Семен Кухаренко, шестиклассник из московской школы "Интеллектуал".

Кстати

В 2018 году в конкурсе приняли участие 708 авторов. Для короткого списка эксперты отобрали 15 произведений, которые были выложены в свободном доступе на сайте конкурса. Кому достались призовые места - решили дети и подростки. "Книгуру" - единственный в мире конкурс, где окончательное решение принимают юные читатели в возрасте от 10 до 16 лет: именно они комментировали и оценивали тексты.

Прямая речь

"Вклад подростковой литературы в общечеловеческое неоценим. Подросток учится, как себя вести, ставит себя на место героев, учится понимать других людей, что особенно важно, - сказал на церемонии эксперт конкурса Шамиль Идиатуллин. - В этом сезоне огромное количество текстов посвящено эмпатии. На мой взгляд, этого очень не хватает нашему обществу. Способность и желание понимать, что чувствует другой человек, постепенно прививается нашим людям. Это большое достижение конкурса "Книгуру" и подростковой литературы в целом".