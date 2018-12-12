Около 100 тысяч осужденных попали под закон "день СИЗО за полтора"

Более 9,6 тысяч осужденных были освобождены из колоний после пересчета сроков по новому закону, засчитывающему день в СИЗО за полтора дня колонии общего режима. Об этом сообщили "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний. Всего под действие новых правил попало около 100 тысяч осужденных.

Напомним, минувшим летом были приняты поправки в УК кодекс, которые ввели гибкую систему зачета времени, проведенного человеком в СИЗО в общий срок наказания. Коэффициенты меняются в зависимости от того, какое именно наказание получил осужденный. Если суд направил его в колонию-поселение, то день засчитывается за два. Если на строгий режим или в тюрьму, то день за день, то есть ничего не меняется.

"С момента принятия закона ФСИН России проведена большая работа по подготовке всех необходимых документов для пересчета срока наказаний всем осужденным, подпадающим под новые нормы, - сообщили в ведомстве. - В отношении всех осужденных, подпадающих под действие закона, а это 99 тысяч 400 человек, администрацией учреждений уголовно-исполнительной системы подготовлены и направлены в суды все необходимые материалы. На данный момент судами рассмотрено более 83 тысяч документов".

По результатам рассмотрения 9 тысяч 616 осужденных уже освобождены из мест лишения свободы. В том числе из воспитательных колоний - 90 человек, колоний-поселений - 1705 человек, исправительных колоний общего режима - 7821 человек. Еще 73 тысячам 593 заключенным срок наказания был снижен.