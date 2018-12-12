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12.12.2018 12:34
Рубрика: Экономика

Орешкин рассказал о "ренессансе" в отношениях России и ЕС

Текст: Роман Маркелов
Отношения России и Европы переживают "ренессанс", несмотря на санкционную тематику. Об этом заявил на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

"Если посмотреть просто на цифры, то на самом деле сейчас отношения России и Европы во многом переживают некий ренессанс. Если мы посмотрим на торговлю, то уже второй год подряд десятки процентов роста взаимного товарооборота. Если мы посмотрим на инвестиционную динамику, то мы увидим, что сейчас российскими компаниями на территории Европы реализуется целый набор крупнейших инвестиционных проектов - это и "Северный поток-2", и строительство атомных электростанций в Венгрии, Финляндии, активно развиваются проекты приграничного сотрудничества между РФ и ЕС", - сообщил Орешкин (цитата по "Интерфаксу").

Фото: depositphotos
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Российско-европейские отношения могли бы быть на более высоком уровне, "если бы не события последних лет", добавил он. По мнению Орешкина, "санкционная история" выгодна США для получения преимущества над европейскими компаниями.

Он уточнил, что во многом речь идет о финансовом секторе, в частности, о Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), который, по словам Орешкина, потерял основную цель своего существования после введения санкций.

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