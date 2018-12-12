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12.12.2018 14:48
Рубрика: Экономика

Ослабление рубля добавило к инфляции полпроцента

Текст: Игорь Зубков

Совокупный вклад ослабления курса рубля в годовую инфляцию Минэкономразвития оценивает на уровне 0,5-0,6%.

По прогнозу ведомства, такие же темпы роста потребительских цен будут наблюдаться в декабре. По итогам 2018 года инфляция составит 3,9-4%, что соответствует целевому уровню.

Фото: depositphotos
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По оценке Банка России, из-за разовых факторов (включая повышение НДС до 20%) годовая инфляция в следующем году вырастет до 5-5,5% и стабилизируется у цели в 2020 году.

При этом Минэкономразвития отмечает возросшую устойчивость российской валюты к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры. В ноябре курс USD/RUB вырос лишь на 1,9%, в то время как цена Brent обвалилась на 19,5%. "Для сравнения, в четвертом квартале 2014 года при сопоставимом по масштабу снижении цен на нефть рубль ослаб примерно на треть в номинальном выражении относительно доллара США", - отмечается в бюллетене.

"Одним из объяснений умеренной динамики национальной валюты служит высокий профицит счета текущих операций, - считают аналитики Росбанка. - По данным Банка России, в ноябре показатель увеличился на 16,4 миллиарда долларов, тем самым достигнув 104,3 миллиарда с начала года и вернувшись к отметкам 2011 года, когда цены на нефть находились выше 100 долларов за баррель". Поддержку текущему счету оказывают рост экспорта энергоресурсов на фоне снижающегося с августа импорта.
 

Экономика Макроэкономика
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