Осужденный адвокат Трампа заявил, что попал в "царство тьмы"

К трем годам тюремного заключения был приговорен Майкл Коэн, бывший личный адвокат Дональда Трампа еще со времен руководства последним своей бизнес-империи.

Коэн, известный своей маниакальной тягой к роскоши - в колледж он ездил на "Порше", работал на Трампа с 2006 по 2018 годы и был одним из его самых доверенных лиц. На самом деле юристу, которого обвиняли в нарушении финансирования избирательной кампании Трампа, мошенничестве и даче ложных показаний под присягой конгрессу, грозил более суровый приговор. Однако Коэн пошел на сделку со следствием, ответив на все вопросы касательно деловых и "закулисных" отношений нынешнего американского президента.

В частности, именно от него общественность узнала о том, что Коэн, по личному указанию тогда еще кандидата в президенты США выплатил шестизначные суммы "за молчание" порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели Playboy Карен Макдугал, якобы имевшим связь с Дональдом Трампом в 2000-е годы, когда он уже был связан узами брака с нынешней первой леди.

Трамп стойко держал оборону, называя эти измышления своего бывшего юридического помощника "пустышкой" и "нелепостью". Однако аккурат накануне процесса неожиданно заявил о том, что у Коэна должна была быть своя голова на плечах, когда он согласился передать деньги.

"Он юрист и должен был понимать, что делает", - категорично заявил Трамп, добавив, что адвокат, ранее клявшийся подставить свое тело, чтобы защитить главу Белого дома от пули, "цинично оклеветал его".

Вдобавок, нынешняя защита главы Белого дома отсудила у Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) 293 тысячи долларов по иску о защите чести и достоинства президента за "издержки по участию в процессе". Во время самого судебного процесса Коэн, которого американский лидер ранее назвал "слабаком", всячески пытался разжалобить судей. Он пытался представить себя как "невинного агнца", который попал в "царство тьмы". Именно так он охарактеризовал бизнес-империю Трампа, тем не менее, не подкрепив свои доводы какими-либо вескими аргументами. Поступки своего шефа он назвал "грязными", сообщает NBCNews.

Телеканал уточнил, что Коэн едва не задохнулся, когда слезно умолял судью о пощаде. Помощник генпрокурора США Николас Роуз призвал судью вынести суровый приговор Коэну, чьи преступления, по его словам, продемонстрировали "модель обмана, наглости и жадности". Он также сказал, что Коэн не смог полностью сотрудничать со следователями. Эти слова фактически опровергла член спецкомиссии Роберта Мюллера, который занимается поисками "российского следа" в избирательной кампании Трампа. Джинни Ри сказала судье, что Коэн "предоставил последовательную и достоверную информацию по основным вопросам, связанным с Россией, которые расследуются комиссией". По некоторым данным, он рассказал о якобы планировавшемся строительстве "небоскреба Трампа" в Москве. Попросив прощения у судей, семьи и Соединенных Штатов, Коэн едва не разрыдался.

В результате Коэна, сына жертвы Холокоста и мужа уроженки Украины, приговорили не к общественным работам, а к исправительному сроку в тюремной исправительной колонии на юге штата Нью-Йорк, куда бывший адвокат, окончательно потерявший свою репутацию, должен прибыть 6 марта будущего года. По словам судьи, который выносил приговор, 52-летний Коэн заслужил "значительный срок тюремного заключения" за преступления, вызванные "личной жадностью и амбициями". Он также должен выплатить штраф в 50 тысяч долларов конгрессу за дачу ложных показаний под присягой.