С начала следующего года, согласно планам минэкономразвития, вступит в силу список требований, по которым можно будет однозначно отличить трехзвездочный отель от двух- или четырехзвездочного. Ведомство разместило для обсуждения проект положения о классификации гостиниц, в котором подробно описаны все возможные варианты коллективного размещения.

Так правительство готовится к обязательной сертификации гостиниц. С 1 июля 2019 года иметь сертификат должны будут все отели и гостиницы с 50 и более номерами, с 1 января 2020 года к ним присоединятся "братья меньшие" - как минимум с 15 номерами, а еще через год - все остальные.

Звезд пять, но на деле - шесть

Отели будут оцениваться по уже привычной системе звезд, от одной до пяти, но в конечном счете категорий получится не пять, а шесть, потому что появится промежуточная - "3*плюс". Особенности "гостиничной" арифметики таковы, что по наполнению и уровню сервиса такие отели окажутся гораздо ближе к 4*, чем к 3*. Разница между оте­лями в 1* и 2* будет минимальной (271 и 276 баллов), то есть это как раз тот случай, когда место для ночлега можно выбрать исходя из цены и расположения. Отель 3* должен набрать минимум 324 обязательных балла, "3*плюс" - 440, 4* - 508, и 5* - 564 балла.

Площадь номера даже в самой простенькой гостинице должна быть не менее 9 м2

Чем меньше "звезд" у гостиницы, тем меньше притязаний должно быть у ее гостей. Так, площадь одноместных номеров в отелях "бюджетных" категорий должна быть не меньше 9 квадратных метров. Это немногим больше действующей в России санитарной нормы жилплощади - 6 метров на человека. В гостиницах "3*плюс" одноместный номер не может быть меньше 12 квадратных метров, для категорий 4* и 5* норма равна 14 метрам. Площади двухместных номеров должны составлять 12, 15 и 16 квадратных метров соответственно.

Под новое регулирование не подпадают разве что ледяные дома. Теперь описаны даже требования к плавучим гостиницам, турбазам и квартирным отелям. Фото: REUTERS

Все номера во всех отелях поделят на категории.

К "высшей" будут относиться "сюит" (75 квадратных метров, от трех комнат), "апартамент" (40 метров, от двух комнат), "люкс" (35 метров, две комнаты), "джуниор сюит" (25 метров, одна комната, часть которой отдана под гостиную) и "студия" (25 метров, одна комната с мини-кухней). Из мебели там кроме кровати обязательны диван, журнальный столик, платяной шкаф, зеркало в полный рост в прихожей. А еще прикроватные светильники, телефоны, будильники, по две подушки на гостя и дополнительное одеяло. Прописано даже то, какой должна быть туалетная бумага в таких номерах - многослойная, минимум два рулона.

Поговорим начистоту

В трех-, четырех- и пятизвездочных отелях индивидуальные санузлы должны быть во всех номерах - впрочем, это правило по умолчанию действует и сейчас. В двухзвездочных гостиницах номеров с собственной ванной и туалетом может быть половина, а в однозвездочных - лишь четверть. Жильцы остальных комнат должны будут пользоваться общими туалетами на этаже.

Площадь санузлов тоже варьируется - от 1,75 квадратного метра в одно- и двухзвездочных отелях до 3,8 метра в пятизвездочных. Этот критерий, кстати, вызвал серьезную критику со стороны экспертов рынка: по их мнению, многие отели, размещенные в исторических зданиях, потеряют "звездность" именно из-за него. В изначальной планировке туалеты там меньше, а увеличить их не позволит охранный статус самих зданий.

В однозвездочных отелях менять постельное белье должны не реже одного раза в пять дней, полотенца - не реже одного раза в три дня. В оте­лях 2* и 3* постель будут перестилать раз в три дня, а вешать новые полотенца - один раз в три и два дня соответственно. В отелях "3*плюс" и 4* свежее постельное белье должны стелить через день, а полотенца приносить ежедневно. В пятизвездочных отелях каждый день должны менять и то и другое.

Еще одно обязательное условие для отелей от трех звезд - чистая питьевая вода в номерах: по одной пол-литровой бутылке на гостя в сутки (сейчас в трехзвездочных гостиницах это редкость). В отелях более низких категорий должен быть кулер в коридоре.

Ключ вам в руки

Самое интересное новшество положения о классификации гостиниц - появление по аналогии с "системой звезд" еще и "системы ключей", а также "системы классификации хостелов".

Первая будет распространяться на акватели (гостиницы в стационарных плавучих транспортных средствах), гостевые дома, турбазы, квартирные отели, комплексы сервисных апартаментов. Им присвоят от одного до трех "ключей" в зависимости от уровня сервиса.

Чтобы получить хотя бы один "ключ", хозяева гостевого дома должны будут обеспечить жильцов круглосуточной подачей холодной воды. Горячая вода в свободном доступе в любое время суток даст право претендовать сразу на три "ключа". Вентилятор во всех номерах обязателен для объектов размещения, претендующих на два и три "ключа". Тем, кому достаточно одного, могут обойтись системой естественной вентиляции.

Двухместный номер с таким видом (на Манежную площадь и Кремль) должен быть не менее 16 квадратных метров. Фото: РИА Новости

Интернет должен быть доступен в общественных зонах объектов всех трех категорий. Для трех "ключей" беспроводная сеть должна работать и во всех жилых комнатах. Для обладания одним и двумя "ключами" достаточно оборудовать одну телевизионную комнату на всех гостей. Если хочешь получить три - придется поставить по телевизору в каждую комнату.

С санитарными требованиями в "системе ключей" тоже попроще, чем в "системе звезд": для одного "ключа" достаточно оборудовать собственными санузлами лишь 10% номеров, двух "ключей" - 20%, трех - 30. Смена постельного белья для одного и двух ключей - раз в пять дней, для трех - раз в три дня. Смена полотенец - раз в три дня и раз в два дня соответственно.

Вторая из новых систем оценки вводит три категории хостелов - "максимум", "комфорт" и "стандарт". Хостелы, претендующие на категорию "максимум", должны принимать гостей круглосуточно. Им следует иметь телефон, интернет-терминал в холле, Wi-Fi и телевизоры с кабельными каналами в номерах, сейфовые ячейки для ценностей. Не менее половины площади должно быть отведено под холлы, столовые и зоны отдыха. Более того, им предписывается иметь буфет или ресторан, а вот наличие общей кухни вариативно. Для хостелов "стандарт" и "комфорт" кухня обязательна. Хостел категории "максимум" был бы очень похож на трехзвездочный отель, если бы не одно но: санузлы. Требования предписывают им иметь не меньше одного туалета и одной раковины на шесть гостей. Для хостелов категорий "комфорт" и "стандарт" они еще мягче: достаточно одного санузла на десятерых.

Не запутаться и не запутать

Требования к отелям необходимо упростить, а само "Положение о классификации гостиниц" привести в соответствие с требованиями Национальной системы стандартизации, считает профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

- "Звезды" давно понятны и россиянам, и иностранцам. "Ключи" относят нас в непонятную потребителю сферу клубов по активному отдыху. К объектам размещения будет применяться целый ряд разных требований - обязательные, заменяющие обязательные, не заменяющие обязательные. Это запутает и работников гостиниц, и менеджеров по туризму, которые будут продавать туры, и самих потребителей. Поэтому документ нужно доработать, с пониманием отнесясь и к бизнесу, и к проверяющим, - говорит Галина Дехтярь.