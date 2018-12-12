Овечкин обновил очередной рекорд НХЛ для российских игроков

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает вносить авторские правки в историю Национальной хоккейной лиги.

В матче с "Детройтом" (6:2) российский форвард забросил три шайбы, что позволило ему упрочить лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ (25 голов в 30 матчах) и получить статус первой звезды всего игрового дня.

- Он очень много работает, но при этом продолжает получать удовольствие. Для нас это круто, - констатировал голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби.

Еще немного и Овечкин повторит личный рекорд по количеству матчей подряд с набранными очками. Он составляет 13 игр, а нынешняя результативная серия нападающего продолжается уже 12 матчей. А вот некоторые исторические вехи Александру покорились уже в этот вечер. Однако обо всем по порядку. Наш снайпер поразил чужие ворота больше одного раза уже в 126-м матче за карьеру и переместился на 11-е место в Лиге по данному показателю. Но важнее другое. Хет-трик стал для Овечкина уже 21-м в НХЛ. По их числу Александр обошел легендарного Павла Буре и вышел в единоличные лидеры среди всех россиян, когда-либо игравших в Лиге. А вот побить рекорд Лиги у капитана "Вашингтона" вряд ли получится: лучший показатель в истории принадлежит Уэйну Гретцки, сделавшему за карьеру 50 хет-триков. У идущего на втором месте Марио Лемье их 40, а замыкает тройку лидеров Майк Босси (39).

Однако кое в чем Овечкин великого Гретцки этой ночью все-таки обогнал. Оказалось, что россиянин выбил 25 шайб уже 14-й сезон кряду с момента своего дебюта в НХЛ. У Великого, как называют Гретцки за океаном, аналогичная серия составляет 13 сезонов. Чтобы стать в этом компоненте абсолютно лучшим, Александру Овечкину нужно опередить еще двоих. Майка Гартнера (15 сезонов) и Яромира Ягра (17), возглавляющего соответствующий рейтинг. Учитывая нынешнюю форму 33-летнего россиянина, выйти на чистое первое место ему вполне по силам.