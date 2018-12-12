Овечкин обошел Павла Буре по хет-трикам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь оказался в центре внимания. Он стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (6:2), забросив три шайбы и обновив несколько достижений.

Благодаря этому результату Овечкин вышел на чистое 12-е место среди игроков, оформивших наибольшее количество хет-триков за карьеру в заокеанской лиге. На счету Александра теперь 21 матч, в котором он забрасывал минимум три шайбы, и по этому показателю он обошел своего знаменитого соотечественника Павла Буре. А уже следующим хет-триком Овечкин сравняется со знаменитым финном Теему Селяне. Возглавляет этот список, как и многие другие, легендарный Уэйн Гретцки, который отличался минимум трижды в 50 играх.

По итогам матча с "Детройтом" капитан "Вашингтона" довел счет своим голам в сезоне до 25, на это ему понадобилось 30 встреч. Таким образом, Александр в третий раз за карьеру забросил 25 шайб в 30 матчах. Более того, он стал всего третьим в истории лиги, кто забрасывал по 25 шайб в 14 сезонах подряд, начиная со старта карьеры в НХЛ. Такого же показателя в свое время достигли Яромир Ягр (17 сезонов) и Марк Гартнер (15 сезонов). Здесь Овечкин, кстати, обошел Гретцки, чья серия насчитывала 13 сезонов.

В общей сложности, за карьеру в НХЛ Александр набрал 1161 очко (632+529) в 1033 матчах - учитывается статистика игр в регулярных чемпионатах. В настоящий момент результативная серия россиянина достигла 12 встреч подряд. Хет-трик в игре с "Детройтом" позволил Овечкину возглавить тройку лучших игроков дня. Сам Александр признался, что сейчас играет в свой лучший хоккей.

"Это мой лучший хоккей за последние 13 лет? Да, пожалуй. После прошлого сезона остается просто получать удовольствие, - сказал Овечкин, имея в виду долгожданную победу в Кубке Стэнли. - Я не собираюсь излишне расслабляться, хочу забивать снова и снова. Вы видите, как радуется наша команда? Сегодня мне повезло несколько раз, шайба зашла в ворота. Хет-трики бывают не каждый день, конечно, это приятно".

Еще одним героем матча и третьей звездой дня стал шведский форвард "Вашингтона" Никлас Бекстрем - на его счету четыре результативные передачи в игре с "Детройтом". Он в очередной раз обратил внимание на их взаимодействие с Овечкиным.

"Когда Ови в ударе, я всегда стараюсь найти его пасом. Но ведь он всегда в ударе, разве не так?" - сказал Бекстрем.