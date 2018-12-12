Овечкин обошел Павла Буре по хет-трикам за карьеру в НХЛ

Новости

У Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар" Марлона Брандо 11:32
Еще один суд признал ТЦ "Куб" в Симферополе незаконным 11:30
В КЧР двое полицейских погибли в ДТП с броневиком инкассаторов 11:28
В Москве пятьдесят пар поженятся в канун Нового года 11:21
Возбуждено уголовное дело о бойне в московском кафе 11:21
Авторитетный британский журнал назвал лучшие фильмы 2018 года 11:11
Tesla покажет прототип электрического пикапа в 2019 году 11:11
На Ставрополье пойман участник нападения на псковских десантников 11:05
Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео 11:01
Большой театр Беларуси приглашает на Рождественский оперный форум 11:00
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны 10:58
Черногорская оппозиция будет добиваться смены "режима Джукановича" 10:56
В сибирской школе туалеты заклеили от детей скотчем 10:55
Вышел полноценный трейлер третьего сезона "Настоящего детектива" 10:53
Названы самые популярные этой зимой горнолыжные курорты РФ 10:47
В Кемерове фигуранта по делу "Зимней вишни" оставили под арестом 10:43
ВКС России получили сотый сверхманевренный истребитель Су-35С 10:37
Лукашенко ответит на вопросы российских журналистов 10:30
В Китае виновного в гибели 15 человек приговорили к смертной казни 10:27
Красноярские школьники сделали в соцсетях страницу Чарльза Дарвина 10:22
Видео: На Урале разработали приложение для диагностики рака кожи 10:19
Лидер Rammstein снимет в России документальный фильм о себе 10:17
Во Владивостоке кота с разными глазами оценили в 500 тысяч 10:15
В море близ Геленджика затонула яхта 10:13
Трамп: Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего плохого 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 10:50
Рубрика: Спорт

Овечкин обошел Павла Буре по хет-трикам за карьеру в НХЛ

Текст: Данила Жиляев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь оказался в центре внимания. Он стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (6:2), забросив три шайбы и обновив несколько достижений.

Благодаря этому результату Овечкин вышел на чистое 12-е место среди игроков, оформивших наибольшее количество хет-триков за карьеру в заокеанской лиге. На счету Александра теперь 21 матч, в котором он забрасывал минимум три шайбы, и по этому показателю он обошел своего знаменитого соотечественника Павла Буре. А уже следующим хет-триком Овечкин сравняется со знаменитым финном Теему Селяне. Возглавляет этот список, как и многие другие, легендарный Уэйн Гретцки, который отличался минимум трижды в 50 играх.

Фото: РИА Новости
Илья Сорокин: Опыт нужно постоянно конвертировать в происходящее на льду

По итогам матча с "Детройтом" капитан "Вашингтона" довел счет своим голам в сезоне до 25, на это ему понадобилось 30 встреч. Таким образом, Александр в третий раз за карьеру забросил 25 шайб в 30 матчах. Более того, он стал всего третьим в истории лиги, кто забрасывал по 25 шайб в 14 сезонах подряд, начиная со старта карьеры в НХЛ. Такого же показателя в свое время достигли Яромир Ягр (17 сезонов) и Марк Гартнер (15 сезонов). Здесь Овечкин, кстати, обошел Гретцки, чья серия насчитывала 13 сезонов.

Фото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС
Исполняется 100 лет со дня рождения тренера Анатолия Тарасова

В общей сложности, за карьеру в НХЛ Александр набрал 1161 очко (632+529) в 1033 матчах - учитывается статистика игр в регулярных чемпионатах. В настоящий момент результативная серия россиянина достигла 12 встреч подряд. Хет-трик в игре с "Детройтом" позволил Овечкину возглавить тройку лучших игроков дня. Сам Александр признался, что сейчас играет в свой лучший хоккей.

"Это мой лучший хоккей за последние 13 лет? Да, пожалуй. После прошлого сезона остается просто получать удовольствие, - сказал Овечкин, имея в виду долгожданную победу в Кубке Стэнли. - Я не собираюсь излишне расслабляться, хочу забивать снова и снова. Вы видите, как радуется наша команда? Сегодня мне повезло несколько раз, шайба зашла в ворота. Хет-трики бывают не каждый день, конечно, это приятно".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен

Еще одним героем матча и третьей звездой дня стал шведский форвард "Вашингтона" Никлас Бекстрем - на его счету четыре результативные передачи в игре с "Детройтом". Он в очередной раз обратил внимание на их взаимодействие с Овечкиным.

"Когда Ови в ударе, я всегда стараюсь найти его пасом. Но ведь он всегда в ударе, разве не так?" - сказал Бекстрем.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Возбуждено уголовное дело о бойне в московском кафе
Число погибших при стрельбе в Страсбурге достигло четырех человек
Экс-депутат Рады назвал причину миграции украинцев в Россию
В Москве семья с онкобольными детьми переехала после травли соседей
Трамп: Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего плохого