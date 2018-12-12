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12.12.2018 22:13
Рубрика: Спорт

Волшебника не будет

Павел Дацюк пропустит Кубок Первого канала
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Центрфорвард питерского СКА Павел Дацюк не сможет помочь сборной России на предстоящем Кубке Первого канала.

Причина, по которой хоккеист, прозванный за свои уникальные умения Волшебником, пропустит домашний этап Евротура, банальна: у 40-летнего игрока опять проблемы со здоровьем.

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На Кубке Первого канала также не будет форварда "Салавата Юлаева" Антона Бурдасова, переведенного в последний момент в олимпийскую сборную. "После консультации штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала. Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном "Твиттере" Федерации хоккея России.

Интересно, что Бурдасов в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги забросил 14 шайб. Из российских игроков больше голов только у двоих - Кирилла Капризова ("ЦСКА") и Сергея Широкова ("Авангард"). Последний, к слову, вызов в сборную не получил.

Напомним, свой первый матч на турнире наша сборная проведет на столичной "Арене легенд" против шведов. 15-го числа там же россияне сыграют с чехами, а в заключительном матче, который в воскресенье пройдет на арене футбольного "Зенита", противостоять хозяевам льда будут финны.

Спорт Хоккей
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