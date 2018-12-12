Пенсионеры получат скидки и льготы при пользовании цифровой соцкартой

С 2019 года начнется активное использование цифровой социальной карты - пилотного проекта Пенсионного фонда России.

По сути - это аналог пенсионного удостоверения (в бумажном виде такие удостоверения не выдаются уже несколько лет). Как поясняют в Пенсионном фонде, такие карты будут иметь как пенсионеры, так и люди предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодательством с 1 января 2019 года также будут положены льготы.

Пользоваться цифровой социальной картой можно через мобильное приложение ПФР. Она содержит информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах, предоставляемых не только государством, но и коммерческими организациями.

Так, ПФР и торговая компания Х5 Retail group готовятся подписать двустороннее соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В магазинах данной компании люди пенсионного и предпенсионного возраста при использовании электронной карты в мобильном приложении смогут получать скидки на товары и персонализированные предложения. Это будет доступно уже в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.