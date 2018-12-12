Почему посох российского Деда Мороза оказался в Могилевской области

Волшебный посох, полученный из рук российского Деда Мороза из Великого Устюга, бережно хранит в своих владениях его младший брат из Климовичей в Беларуси. У белорусского снежного бородача есть не только теплая шуба, но и паспорт, в котором по будням его именуют Сергеем Буленковым. Именно он и стал победителем одной из основных конкурсных программ ХII Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек, который проходил в эти дни в российском Ханты-Мансийске. А озвучил БЕЛТА этот предновогодний сюрприз директор Могилевского областного центра народного творчества Олег Хмельков.

"В состязании новогодних волшебников и волшебниц участвовало более 20 команд из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья", - пояснил Хмельков. Белорусы выдержали жесткую конкуренцию и достойно представили синеокую, участвуя в торжественном открытии съезда и в игровой программе "Ай да Валенки". А кульминацией снежного хоровода стала игровая программа "В долине ручьев", в которой в непростой конкурентной борьбе климовчанин и выиграл главный символ Дедушек - волшебный посох. Между прочим, по словам Хмелькова, как подсказали ветераны конкурсных состязаний, он "исполняет не только желания детей, но и самого Деда Мороза".

Необычный, тонкой ручной работы резной деревянный посох пока красуется в Климовичах. Он будет волшебным дирижерским жезлом на основных новогодних торжествах города и района. "Поэтому посмотреть на него, прикоснуться к главному символу Деда Мороза и загадать желание сможет каждый желающий", - заверил его администратор.

На съезде в Ханты-Мансийске было представлено более 30 конкурсных программ, которые оценивало представительное жюри. В его составе, кроме заслуженных деятелей культуры России, были и местные школьники, мнение которых стало определяющим при подведении итогов конкурса.

Лучшим Дедом Морозом был признан Анатолий Лупашко из Сургута, а лучшей Снегурочкой - Маргарита Асанова из Оренбурга. А вот китайский Дедушка Юань Цюань был удостоен специального диплома "За дружбу народов".