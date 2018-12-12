Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье

Изоляция россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в работе иностранным агентом, негативно влияет на ее здоровье. Об этом сообщили в посольстве РФ в США после посещения ее в тюрьме в преддверии судебных слушаний.

"В отношении соотечественницы по-прежнему применяется режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что требуют перевода Бутиной на гуманные условия содержания, а также продолжат добиваться ее скорейшего освобождения. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила "крайнее возмущение очередным ужесточением тюремного режима в отношении гражданки России, которая была арестована в США минувшим летом по сфабрикованным обвинениям и квалифицируется нами как политическая заключенная".

На прошлой неделе Бутиной был назначен общественный адвокат, вскоре после этого, как сообщили местные СМИ, россиянка частично признала себя виновной. Это должно поспособствовать смягчению приговора.

Напомним, Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Федеральная прокуратура США обвинила россиянку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, а также в работе на российские спецслужбы. Это произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки.