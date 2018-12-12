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Рубрика: В мире

Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье

Текст: Юрий Когалов

Изоляция россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в работе иностранным агентом, негативно влияет на ее здоровье. Об этом сообщили в посольстве РФ в США после посещения ее в тюрьме в преддверии судебных слушаний.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В отношении соотечественницы по-прежнему применяется режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что требуют перевода Бутиной на гуманные условия содержания, а также продолжат добиваться ее скорейшего освобождения. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила "крайнее возмущение очередным ужесточением тюремного режима в отношении гражданки России, которая была арестована в США минувшим летом по сфабрикованным обвинениям и квалифицируется нами как политическая заключенная".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На прошлой неделе Бутиной был назначен общественный адвокат, вскоре после этого, как сообщили местные СМИ, россиянка частично признала себя виновной. Это должно поспособствовать смягчению приговора.

Напомним, Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Федеральная прокуратура США обвинила россиянку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, а также в работе на российские спецслужбы. Это произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки.

В мире США Задержание Марии Бутиной в США
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