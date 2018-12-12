Правительство пересмотрит налоговые льготы для рыбаков

Налоговые вычеты при уплате сборов за улов получат рыбопромышленники, которые работают на внутренний рынок. А ставки этого сбора повысятся. Внести в правительство доработанный проект изменений в Налоговый кодекс вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам и представителям отрасли до 1 марта 2019 года.

Налоговые льготы получат те, кто сам перерабатывает улов, а не отправляет сырье на экспорт. Фото: Анатолий Медведь

"Пусть бизнес спокойно работает, а мы сделаем такое налогообложение, которое бы обеспечивало справедливость", - сказал Алексей Гордеев на заседании Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Предполагается два ключевых изменения. Во-первых, ставки сбора за пользование водными биоресурсами повысятся, так как за последние годы цены на рыбное сырье заметно выросли. "Мы предлагаем индексировать ставки на основе определения рыночной стоимости биоресурсов и изымать фактически пять процентов от этой стоимости в доход государства", - пояснил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Во-вторых, повсеместные льготы в размере 85 процентов от ставки сборы отменят, но введут новые льготы в том же размере, для определенных категорий предприятий. "Льготы коснутся тех, кто будет вылавливать рыбу на новых судах, построенных на отечественных верфях", - сказал Шестаков. Также получат льготы компании, которые ведут прибрежное рыболовство, поскольку поставляют улов в основном на российский берег, а не на экспорт. Наконец, льготы получат предприятия, которые станут перерабатывать пойманную рыбу на собственных судах.

Новую систему налогообложения предполагается ввести с 1 января 2020 года, чтобы бизнес смог адаптироваться. Эти меры должны помочь насытить внутренний рынок рыбой и увеличить экспорт готовой продукции вместо сырья. В частности, доля рыбного экспорта с высокой добавленной к 2024 году вырастет в 4,5 раза в стоимостном выражении, посчитали в минсельхозе.

Однако чтобы добиться нужного эффекта, по мнению участников заседания, перечень льготников нужно расширять. В минвостокразвития предложили предоставить налоговые вычеты также тем предприятиям, которые строят суда по инвестквотам, то есть в обмен на право ловить рыбу. Когда компании принимали решения об инвестициях, действовали другие правила, а после изменений проекты могут стать невыгодными. "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" выступает за предоставление льгот на 10 лет для градообразующих предприятий рыбопромышленной отрасли. В Рыбном союзе предложили пойти еще дальше и вообще обнулить ставки для российских рыбопереработчиков. Только так, считают отраслевики, можно стимулировать рыбаков отправлять рыбу на российский рынок.