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12.12.2018 14:20
Рубрика: Экономика

Правительство рассматривает возможность маркировки пива

Текст: Ольга Игнатова
В течение следующего года Минпромторг рассчитывает принять решение о сроках внедрения маркировки пива. Об этом после заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции журналистам рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Министр подчеркнул, что в ближайшее время в ведомстве будет организована специальная рабочая группа для решения этого вопроса. В свою очередь, выступая на заседании Госкомиссии глава Роскачества Максим Протасов подчеркнул,что существует проблема разделения между пивом и пивными напитками.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Дело в том, что сейчас в России действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80 процентов солода, но нет методик, с помощью которых можно определить, столько ли его положили производители. В результате этим пользуются недобросовестные производители, которые вместо пива делают, по сути, пивные напитки. Роскачество разработало собственную методику определения качества пива. Исследовав 40 образцов пива, в Роскачестве пришли к выводу, что пять из них - это не настоящий пенный напиток, а суррогат. К тому же под пиво и пивные напитки мимикрируют уже слабоалкогольные напитки - смеси спирта и газировки. Это произошло, как подчеркивают в Роскачестве, после повышения акциза на слабоалкогольные коктейли без дополнительного четкого разделения слабоалкогольной и пивоваренной продукции. В Роскачестве подчеркивают, что покупатели должны точно знать, что они приобретают за свои деньги. Поэтому методику исследования качества пива предлагается отработать и аттестовать. А маркировка даст дополнительную гарантию легальности продукции.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак
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