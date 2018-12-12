В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве "РГ" сообщили, что, по данным на 1 ноября, в списках невыездных значится более 91 тысячи жителей столицы.

Чтобы не встречать Новый год в аэропорту, надо заранее провериться на долги. Фото: Сергей Куксин/РГ

Самое время призадуматься всем, кто новогодние каникулы собирается провести где-то за границей. Как сообщили в службе, в этом году не планируется вводить круглосуточное дежурство судебных приставов в столичных аэропортах. Если в кабинке пограничника включится красный свет, помочь должнику уже никто не сможет.

Тревожная информация касается не только москвичей. Через столичные аэропорты могут вылетать и жители других регионов. По данным Федеральной службы судебных приставов, в начале ноября на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось 1,7 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников.

Невыездные по всей стране задолжали в общей сложности более 940 миллиардов рублей. Из них 445 тысяч алиментщиков задолжали 78,8 миллиарда рублей.

Специально для всех, кто еще не в курсе своих финансовых проблем, или кто волнуется, не попал ли в запретные списки, судебные приставы проведут всероссийскую информационную акцию "Узнай о своих долгах". В Москве она пройдет 26 декабря с 10.00 до 13.00 на шести железнодорожных вокзалах и в аэропорту Домодедово. Каждый человек, оказавшийся там в нужное время, сможет узнать, открыты ли ему двери на границе.

"Цель акции - повышение правовой грамотности населения и разъяснение принципов функционирования государственных услуг, предоставляемых через специальные электронные сервисы на официальном интернет-сайте УФССП России по Москве", - рассказали корреспонденту "РГ" в столичном управлении службы судебных приставов.

В ходе акции судебный пристав-исполнитель с помощью портативного компьютера информационной базы ведомства предложит гражданам узнать об имеющихся задолженностях.

26 декабря на столичных железнодорожных вокзалах и в Домодедово приставы покажут гражданам, как открыть "личные кабинеты"

Кроме того, он также ответит на все их вопросы в сфере исполнительного производства. Также будет показан в действии сервис "Личный кабинет стороны исполнительного производства".

С помощью "личного кабинета" можно официально общаться со службой судебных приставов, изучать документы и главное, там можно навести про себя справки: не запрещен ли выезд за границу. Подобная информация находится в закрытом доступе, поэтому на открытых сайтах ее не увидишь.

"В личном кабинете" гражданин может выбрать необходимый ему вид заявления, - поясняют судебные приставы. - Например, должник или взыскатель может направить сообщение об оплате задолженности по исполнительному производству, обратиться за информацией о ходе исполнительного производства. Взыскатель может направить заявление о розыске имущества должника".

Если же "личный кабинет" не открыт, то человек может только проверить себя по общей базе службы судебных приставов: "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Система показывает, не числится ли за человеком каких-то долгов. Но больше никакой информации не раскрывается. Также через этот сервис можно оплатить задолженность в режиме онлайн.

Еще можно установить мобильное приложение "ФССП", где доступна подписка на рассылку уведомлений. Это позволяет оперативно узнавать о возбужденном исполнительном производстве.

Однако, если человек значится в банке данных исполнительных производств, это еще не означает, что ему уже запрещен выезд за границу. Дополнительные справки надо наводить либо в "личном кабинете", либо в самом ведомстве - у того судебного пристава-исполнителя, который непосредственно занимается исполнительным производством гражданина.

"В соответствии с действующим законодательством сумма долга, при которой ограничивают выезд за пределы России, составляет 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, "невыездной порог" - 10 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе управления ФССП России по Москве.

Всего судебными приставами столичного управления службы за 10 месяцев вынесено более 193 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников. Из них в отношении должников по алиментным обязательствам - почти 29 тысяч постановлений.

"Благодаря применению такой меры судебными приставами УФССП России по Москве взыскана задолженность в размере свыше 30 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.

Напомним также, что недавно директор ФССП России Дмитрий Аристов сообщил "РГ" о планах изменить в новом году схему приема граждан. В ведомстве появятся дежурные судебные приставы, которые будут выдавать гражданам необходимые справки. Человеку, который хочет только узнать, нет ли его в списках невыездных, не надо будет ловить своего судебного пристава, достаточно будет прийти к дежурному. Вводится и электронная очередь.