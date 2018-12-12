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Рубрика: Власть

Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с причинами отмены рэп-концертов популярных исполнителей. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова по итогам встречи главы государства с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

"Оказывается, это ситуация не единичная, а системная. Для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины", - цитирует ТАСС слова уполномоченного по правам человека в РФ.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Омбудсмен также сообщила, что уже направила соответствующий запрос в московскую прокуратуру, и подчеркнула, что готова заниматься этой проблемой и дальше.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следят за этой ситуацией очень внимательно.

Напомним, за последние несколько недель в разных регионах страны были отменены выступления современных музыкантов, включая Хаски и Элджея. Ситуация получила большой общественный резонанс. В поддержку коллег российские рэп-исполнители Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт "Я буду петь свою музыку".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Уполномоченный по правам человека
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