Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с причинами отмены рэп-концертов популярных исполнителей. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова по итогам встречи главы государства с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

"Оказывается, это ситуация не единичная, а системная. Для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины", - цитирует ТАСС слова уполномоченного по правам человека в РФ.

Омбудсмен также сообщила, что уже направила соответствующий запрос в московскую прокуратуру, и подчеркнула, что готова заниматься этой проблемой и дальше.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следят за этой ситуацией очень внимательно.

Напомним, за последние несколько недель в разных регионах страны были отменены выступления современных музыкантов, включая Хаски и Элджея. Ситуация получила большой общественный резонанс. В поддержку коллег российские рэп-исполнители Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт "Я буду петь свою музыку".