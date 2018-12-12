Путин предложил ежегодно оказывать единовременную матпомощь ветеранам

Великая Отечественная война занимает особое место в нашей истории, при этом ключевой социальной задачей остается забота о ветеранах, отметил Владимир Путин на заседании оргкомитета. Власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти вопросы в приоритетном порядке, подчеркнул он.
"На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участником Великой Отечественной войны", - заявил президент. Он добавил, что раньше такая поддержка оказывалась только к юбилейным датам.
Как пояснила на заседании вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, первую выплату ветераны Великой Отечественной войны могут получить уже в преддверии Дня победы весной следующего года.
"Мы готовы такие предложения представить в первом квартале 2019 года для того, чтобы такие решения состоялись в преддверии празднования Победы в 2019 году", - сообщила Голикова на заседании.
Напомним, в мае этого года президент подписал указ о праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она будет отмечаться в 2020 году.
Подготовку к этому масштабному событию по линии разных ведомств координирует оргкомитет "Победа", в него входят представители Кремля, правительства, парламента, ветеранских и общественных организаций, а возглавляет лично президент.
Кроме того, в этом указе президент поручил правительству "принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны". Дополнительная матпомощь станет одним из таких шагов.