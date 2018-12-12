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12.12.2018 14:39
Рубрика: Власть

Путин предложил ежегодно оказывать единовременную матпомощь ветеранам

Текст: Александра Белуза
Фото: Константин Завражин
Единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны нужно оказывать ежегодно, а не только к юбилеям Победы. С таким предложением выступил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", которое в среду, 12 декабря, проходит в Кремле. Первую такую выплату ветераны могут получить в преддверии Дня победы в 2019 году.

Великая Отечественная война занимает особое место в нашей истории, при этом ключевой социальной задачей остается забота о ветеранах, отметил Владимир Путин на заседании оргкомитета. Власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти вопросы в приоритетном порядке, подчеркнул он.

"На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участником Великой Отечественной войны", - заявил президент. Он добавил, что раньше такая поддержка оказывалась только к юбилейным датам.

Как пояснила на заседании вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, первую выплату ветераны Великой Отечественной войны могут получить уже в преддверии Дня победы весной следующего года.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы готовы такие предложения представить в первом квартале 2019 года для того, чтобы такие решения состоялись в преддверии празднования Победы в 2019 году", - сообщила Голикова на заседании.

Напомним, в мае этого года президент подписал указ о праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она будет отмечаться в 2020 году.

Подготовку к этому масштабному событию по линии разных ведомств координирует оргкомитет "Победа", в него входят представители Кремля, правительства, парламента, ветеранских и общественных организаций, а возглавляет лично президент.

Кроме того, в этом указе президент поручил правительству "принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны". Дополнительная матпомощь станет одним из таких шагов.

Власть Работа власти Госуправление Президент Вторая мировая война РГ-Фото
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