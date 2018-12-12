Единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны нужно оказывать ежегодно, а не только к юбилеям Победы. С таким предложением выступил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", которое в среду прошло в Кремле. А министр культуры Владимир Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" с участием звезд кино к 75-летию Победы.

Великая Отечественная война занимает особое место в нашей истории, при этом ключевой социальной задачей остается забота о ветеранах, отметил Владимир Путин на заседании оргкомитета. "Власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке", - подчеркнул он. "На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны", - заявил президент. Он добавил, что раньше такая поддержка оказывалась только к юбилейным датам.

Первую такую выплату ветераны Великой Отечественной войны могут получить уже весной следующего года. "Мы готовы такие предложения представить в первом квартале 2019 года для того, чтобы такие решения состоялись в преддверии празднования Победы в 2019 году", - сообщила на заседании вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

На заседании также обсудили празднование 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она будет отмечаться в 2020 году. Подготовку к этому масштабному событию по линии разных ведомств координирует оргкомитет "Победа", который возглавляет лично президент.

"Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена", - подчеркнул Путин. "75-летие Победы - это большое событие в жизни нашей страны, да, думаю, и для всего мира", - заметил президент и призвал чиновников подготовить это мероприятием достойным образом, подходить к работе творчески и без формализма.

"Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции "под отчет", - заявил Путин. - Святые символы следует оградить от формализма и пошлости. Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество".

Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции "под отчет"

При подготовке к юбилею самое пристальное внимание президент призвал уделить детям и юношеству, чтобы "вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей семьи и родины в целом". Нужно искать и показывать еще неизвестных героев Великой Отечественной войны, о чьих подвигах знают пока только страницы архивных документов, запускать тематические конкурсы и опросы в социальных сетях.

Также следует "создавать достойные документальные и полноформатные фильмы", добавил Путин. "Они должны соединять прошлое, сегодняшний день и будущее. И будем надеяться, что будут яркими, хорошими творческими работами, которые порадуют всех нас", - выразил пожелание глава государства.

У министерства культуры уже есть конкретное предложение - снять масштабную российскую киноленту, посвященную Нюрнбергскому процессу. Эта тема, по словам Мединского, "требует достоверного освещения в отечественном кино", он посетовал, что сейчас она "исторически полностью приватизирована США". "Во многих фильмах, произведениях американцы пишут о Нюрнберге как о своей большой победе, а роль Советского Союза там практически сводится на нет", - заметил он.

Исправить положение и украсить 75-летие Победы в 2020 году могла бы премьера фильма "Нюрнберг", посвященного, по словам министра, "деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы". "Для создания киноленты продюсеры предлагают привлечь зарубежных звезд и специалистов со всех стран участников Нюрнбергского процесса, международный актерский состав", - сказал Мединский. Это центральный кинопроект к 75-летию Победы, и министр попросил президента дать поручение минфину его рассмотреть. Стоимость киноленты на заседании не прозвучала.

"Интересные проекты, давайте рассмотрим", - прокомментировал Путин. Всего же в план празднования 75-летия Победы вошло более 100 ключевых мероприятий. Основной площадкой юбилейных торжеств станет Музей Победы на Поклонной горе, до 2020 года здесь планируется завершить капремонт главного здания, а выставочное пространство сделать более современным. "То есть, актуализировав для молодежи то, что находится внутри музея", - пояснил Владимир Мединский.

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Дорога к обелиску у каждого своя

Полевые экспедиции на местах боев в Смоленской, Тверской, Ленинградской, Ростовской, Калужской областях, в Кабардино-Балкарии и Крыму, Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов, международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований", передвижная выставка "Фронтовой портрет" и другие общественные инициативы включены в программу подготовки 75-летия Победы, которая в начале декабря утверждена правительством РФ.

А почему не получил поддержки проект федеральной целевой программы по реконструкции существующих братских захоронений времен Великой Отечественной и созданию новых воинских мемориалов? Как в этом году прошел День неизвестного солдата? Что принесли полевые экспедиции и работа с рассекреченными документами? Об этом и многом другом накануне заседания РОК "Победа" рассказала "РГ" ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

Полный текст ее интервью "Дорога к обелиску у каждого своя", видео- и фотоматериалы о работе поисковиков и состоянии воинских захоронений - в проекте "Звезды Победы" на сайте.