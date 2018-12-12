Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны

Российская Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны. Об этом говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Основного закона.

"Опираясь на идеи и принципы Основного Закона, удалось обеспечить суверенитет и целостность России, сохранить гражданский мир и согласие", - говорится также в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, принятие Конституции стало ключевым событием в новейшей истории России и в жизни граждан, которые сделали решительный выбор в пользу демократии.

"Наш народ сделал твердый, решительный выбор в пользу демократии, строительства сильного, федеративного государства", - добавил президент РФ.

Ранее Путин подписал распоряжение о проведении 12 декабря в Кремле торжественного приема, посвященного 25-летию принятия Конституции, а также мероприятий по популяризации Основного закона страны. Пригласительные билеты получили около 1200 человек. Среди них сенаторы и депутаты, федеральные и региональные чиновники, судьи, представители конфессий, общественные деятели, ученые и другие.