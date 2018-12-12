Бывшего участкового под Смоленском обвинили в трех убийствах

Смоленские следователи передали в суд уголовное дело против бывшего участкового уполномоченного МВД. 32-летнего мужчину обвиняют в трех убийствах, разбое, мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, в июне 2017 года полицейский убил 52-летнего жителя Рославля. Участковый делал ставки на спорт и увяз в долгах, а оперативные источники донесли ему, что мужчина держит дома крупную сумму денег. Одетый по форме офицер полиции пришел к потерпевшему и разбил ему голову тяжелым тупым предметом.

В ходе расследования удалось установить связь между участковым и убийством пожилой пары в апреле, совершенным схожим способом. Добычей полицейского в общей сложности стали 150 тысяч рублей. Также его обвиняют в краже золотой цепочки у знакомой. Украшение мужчина заложил в ломбард за 40 тысяч. Ну а дома у него нашли 23 патрона к пистолету Макарова.

- Расследование было сложным. Обвиняемый категорически отрицал совершение убийств. Тем не менее удалось собрать достаточные доказательства. Объем дела составил 50 томов, - рассказала представитель управления СКР по Смоленской области Наталья Зуева.