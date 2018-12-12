Эксперт объяснил появление порно на экранах в Москве

Откровенные ролики на экране в одном из домов в Москве могли появиться из-за недостаточной антивандальной защиты устройства. Таким мнением с "РГ" поделился эксперт-консультант в области кибербезопасности, член Ассоциации защиты информации Вячеслав Лебедев.

В данном случае злоумышленники, скорее всего, загрузили видео через обычный USB-порт, уверен Лебедев. Чтобы исключить такие инциденты, достаточно улучшить антивандальную защиту мультимедийного экрана. Например, поставить прочную заглушку на порт для флешки. И, естественно, нужно отключить загрузку стороннего контента в общественных местах.

"Уверен, что все эти моменты будут продуманы при более масштабном внедрении, а не в пилотных проектах, как произошло в данном случае", - отметил Лебедев.

Ранее "РГ" сообщала, что в Марьино на мультимедийных экранах в подъезде дома неожиданно начали транслироваться порноролики.