ФИФА рассказала, почему "Лужники" являются лучшим стадионом в мире

Московский стадион "Лужники", минувшим летом ставший главной ареной чемпионата мира по футболу , не раз признавался экспертами и болельщиками одним из лучших в мире. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала критерий, по которому стадион и вовсе не имеет себе равных.

"Лужники" специально к чемпионату мира были полностью реконструированы - от прежнего облика стадиона остался лишь фасад. Увеличилась вместительность трибун, кроме того, на арене не осталось беговых дорожек. По мнению специалистов ФИФА, современные "Лужники" являются лучшим в мире стадионом по видимости поля с трибун.

"Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион "Лужники" стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун, - рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит агентство "Москва". - Во время реконструкции проводили проверки 50 делегаций подразделений ФИФА. Каждая из них отвечала за свою часть - кто за места на трибуне, кто за освещение. Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки".