Годовалый младенец найден мертвым в Подмосковье

В подмосковном городе Пушкино обнаружен годовалый малыш с признаками насильственной смерти. Следователи уже начали допрашивать мать ребенка и ее сожителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, тело мальчика нашли в одной из квартир. Ребенок жил в неблагополучной семье, на мать младенца и ее сожителя жаловались соседи. Именно они сообщили, что ночью слышали из "нехорошей квартиры" крики, шум и громкий детский плач.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". С места преступления изъята детская одежда с пятнами крови. Эксперты начали устанавливать причину смерти малыша.