Московские магазины готовятся к Новому году - наряженные елки уже сияют, а вот плакаты с обещаниями невиданных скидок и акций в стиле "два по цене одного" только появляются. Причем к этой битве за покупателя присоединились даже застройщики, предлагающие в честь праздника квартиры подешевле. Но как отличить действительно выгодное предложение от попытки заставить вас купить то, что вам не нужно? Корреспондент "РГ" попробовал разобраться.

Пришел за хлебом, ушел с икрой

Почувствовать приближение праздников, что называется, на своей шкуре я смог на прошлых выходных. Пошел в ближайший супермаркет строго за хлебом и молоком, но, проходя мимо витрины, заметил яркую табличку - банка красной икры всего за 799 рублей! Заманчиво, подумал я, повертел товар в руках, прочитал состав и срок годности и положил покупку в корзину. Потом добавил акционные шоколад и бутылку хорошего шампанского - дешево ведь! В итоге визит за хлебом и молоком обернулся в две тысячи руб­лей, заплаченные за то, о чем до похода в магазин даже не думал.

Маркетологи называют это импульсивными покупками - когда решение принимается спонтанно, а не в силу разумного подхода и осмысления. И Новый год, как и другие праздники, оказывается для этого как нельзя кстати. Люди в это время особенно чувствительны - хотят создать ощущение праздника, сделать подарок своим близким, а потому быстро откликаются на предложение купить со скидкой набор косметики, дорогой деликатес, а то и телевизор.

"Это основная ловушка, в которую попадают покупатели накануне праздников, - смотрят на скидку, поддаются эмоциям и не изучают сам товар, его характеристики, - рассказала "РГ" декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова. - Продавцы играют именно на этом, предлагая скидки на популярные новогодние подарки. Причем в данном случае редко прибегают к уловкам, характерным для "черной пятницы", когда цену сначала завышают, а потом якобы предлагают скидки. На Новый год все более честно и тонко, но с упором на эмоции".

Последний день - не последний

Тем не менее совсем отказываться от хитростей продавцы не намерены даже в предновогодье, отмечают в Федеральной антимонопольной службе. Глава столичного управления ведомства Армен Ханян на днях призвал горожан не поддаваться на многообещающую рекламу, внимательнее знакомиться с условиями акций - теми, что написаны мелким шрифтом.

По его словам, способов заманить к себе покупателя у коммерсантов масса. Предлагают, например, скидку, и только на кассе человек узнает, что для ее получения нужно накупить товара на определенную сумму. Еще один прием - заявление о последнем дне распродажи, мол, только сегодня эта кофточка продается за полцены. На деле же ценник может не меняться еще полгода.

"Подобных жалоб в сфере рекламы мы получаем немного, но они все же есть - примерно одна на сто, - пояснил "РГ" замруководителя московского управления ФАС Павел Олейник. - Один из недавних примеров: магазин, торгующий гобеленами, вышивками и тканями, разослал клиентам СМС-сообщения о 20-процентных скидках на все. На месте оказалось, что скидки распространяются не на все, к тому же они не суммировались со скидками по дисконтной карте, что должно было быть указано в рекламе. Это довольно распространенное нарушение, поскольку в рекламе всегда должны быть полно и достоверно прописаны все условия акций".

Одним словом, при виде скидок нужно быть максимально внимательным. Если же вы не устояли и стали жертвой, на ваш взгляд, недобросовестных действий продавца - жалуйтесь в ФАС. Это можно сделать как на сайте ведомства fas.gov.ru, так и на портале госуслуг. "К обращению нужно приложить минимальные доказательства - это может быть скриншот СМС-сообщения, фотография чека или что-то другое, из чего будет ясно, что реклама обещала одно, а на деле вышло другое", - советует Олейник.