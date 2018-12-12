Большие деньги, говорите, на дороге не валяются? В регионах, может, и нет. А вот в Москве охранник торгового центра на Ленинском проспекте нашел аккуратно перемотанную пачку денег на выезде с парковки. Миллион, хоть и рублей. Работяга, не будь простофилей, забрал в карман, считай, свою зарплату за полтора года вперед и пошел домой прятать заначку. И тут к нему пришла полиция... Почему? Разбираемся с практикующим адвокатом.

Нашел деньги - поднял проблемы

Хозяином пачки купюр оказался крупный предприниматель. Миллион лежал у него в кармане брюк. Пропажу бизнесмен заметил не сразу, а только когда ухал из ТЦ. Коммерсант довольно быстро понял, что деньги, скорее всего, выронил рядом с парковкой. Вернулся, осмотрелся, поговорил с народом. Самые худшие опасения подтвердились: миллиона не было. Предприниматель вызвал полицию. Оперативники первым делом посмотрели камеры видеонаблюдения и сразу же вычислили корыстного охранника, передает агентство "Москва". Теперь против него возбуждено уголовное дело о краже. На время следствия с секьюрити взяли подписку о невыезде.

Точно по такому же сценарию попала под уголовную статью и одна из сотрудниц московской подземки в 2016 году. Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, 55-летняя пассажирка захотела снять деньги в банкомате на "Братиславской". Снять-то сняла, но забрать забыла и просто ушла. Деньги "распечатались", когда мимо проходила сотрудница метро. Женщина взяла купюры, доехала до "Борисово" и там положила уже на свою карточку. Там и "попалась".

Совесть без купюр

Но есть, по счастью, и другие примеры, когда совесть москвича оказывалась сильнее нежданного богатства. В 2016-м в московском метро нашли не один миллион, а почти четыре. Деньги лежали в габаритном пакете вместе со сберкнижкой на станции "Марксистская", рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Прошли сутки, но за пропажей никто не обращался. И только через день позвонил какой-то мужчина. Он уже и не надеялся, что найдется хоть копеечка из громадной сумки. И совершенно оторопел, когда полицейские спокойно сообщили: "Деньги на месте. Приезжайте в Новокосино".

А вот и более свежий пример. В середине ноября вирусную популярность в Facebook набрала история мигранта из Киргизии, который восемь часов простоял под окнами пассажирки, забывшей кошелек в машине. Аудитория узнала об этом из поста москвички Варвары Борцовой. Девушка прилетела в Москву около 5 часов утра и поймала такси. За рулем был мигрант из Киргизии. Он довольно быстро довез пассажирку, и она отправилась домой спать. Проснувшись около 13 часов, она поняла, что оставила в такси кошелек, банковские карты и документы. Попробовала найти шофера через техподдержку - не получилось. И вдруг отец Варвары заметил под окнами припаркованное такси. Это была та самая машина, на которой под утро приехала девушка.

Оказалось, что таксист тоже пытался с ней связаться и тоже безрезультатно. Поэтому он восемь часов ждал свою пассажирку под окнами. При встрече и водитель, и Варвара обнялись и расплакались. Москвичка наградила водителя и решила обязательно в ближайшее время съездить в Киргизию, на родину честного таксиста.

Конкретно

Что делать, если нашел миллион?

Если чужие деньги лежат на улице, стоит сообщить об этом в полицию или в орган местного самоуправления (например, в управу района).

Если деньги найдены в транспорте, необходимо передать информацию о них представителю перевозчика.

Если вы сделали все, чтобы найти собственника потерявшейся вещи, но хозяин так и не отыскался, не унывайте. По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать "свой миллион". Отсчет этого срока начинается со дня, когда зарегистрировано ваше обращение в полицию.

А если миллион потерял?

Если вы потеряли кошелек с деньгами в транспорте - вам их почти на 100 процентов вернут. Как сообщили в пресс-службе столичного дептранса, найденные деньги в любом случае изымаются и сдаются в кассу Службы движения ГУП "Мосгортранс". Кошелек при этом хранится на складе в течение полугода.

Для возврата утерянного необходимо написать заявление в центральный склад забытых вещей с указанием, когда и где была забыта вещь (дата, примерное время и номер маршрута наземного городского транспорта), с кратким ее описанием. При наличии документа, удостоверяющего личность, хозяин может получить на складе кошелек, а в кассе - деньги.

А паспорта и другие документы передаются по описи в стол находок документов ГУ МВД. В течение трех дней сотрудники склада пытаются связаться с владельцем паспорта или других документов, по которым можно установить контактные данные владельца, и сообщают об утере и месте получения документов.

Телефоны "склада забытых вещей":