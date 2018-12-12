К Новому году на всей территории России будет запущено вещание 20 федеральных телеканалов в цифровом формате. И во всех уголках страны появится возможность смотреть любимые программы в хорошем качестве со стереозвуком. Даже там, где ранее можно было смотреть от одного до четырех телеканалов с помехами.

Как перейти с аналогового на цифровой эфир, как идет пилотный проект по переключению на цифровое вещание в Тверской области, рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

Андрей Юрьевич, чуть больше недели назад начался пилотный проект по переходу на цифровое вещание в Твери. Что он показал и почему выбрали именно этот регион?

Андрей Романченко: Это сделано по инициативе вещателей телеканалов. Во-первых, в Тверской области уже более четырех лет работают 10 каналов первого мультиплекса. Во-вторых, еще в прошлом году в Тверской области были запущены региональные "врезки" в эфир каналов ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24" и радиостанция "Радио России"). В эфире этих каналов уже больше года есть местные программы. И в Тверской области при населении почти 1,3 миллиона жителей региональным вещанием этих каналов были дополнительно охвачены 157 тысяч человек - это люди, которые никогда раньше не имели доступа к местным программам ВГТРК.

На сайте "смотрицифру.рф" можно найти информацию, откуда идет трансляция цифрового телесигнала, и принять решение, какая антенна нужна для его приема

В-третьих, еще в начале октября опережающими темпами в Тверской области были запущены каналы второго мультиплекса - десять обязательных общедоступных каналов. И все население области получило 20 каналов в хорошем качестве и с хорошим звуком.

Все это стало возможным благодаря Федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". Кстати, эта программа и ФЦП по развитию внутреннего туризма были признаны самыми эффективными из 24 ФЦП. Теперь охват населения Тверской области наземным эфирным вещанием стопроцентный. То есть в регионе нет ни одного человека, который не мог бы принимать наше наземное эфирное цифровое вещание.

И 3 декабря в 9.15 утра ведущий ГТРК "Тверь" в прямом эфире попрощался с аналоговым вещанием. После чего 100 передатчиков 11 федеральных каналов были отключены. Это не значит, что отключены остальные каналы. Остался ряд местных каналов, в том числе "Тверской проспект". Они продолжают работать в аналоге. Но все федеральные каналы перешли в Тверской области на цифру.

Вопросы у людей были после перехода на цифру?

Андрей Романченко: Да, был всплеск звонков, в том числе и на нашу "горячую линию". Мы уже не первый год за счет нашего предприятия поддерживаем федеральную "горячую линию" по телефону 8-800-220-20-02, звонок бесплатный по всей России. Наша "горячая линия" за этот год приняла более 300 тысяч звонков.

До отключения аналогового вещания "горячая линия" по Тверской области принимала примерно 35-40 звонков в день. А в первые пару дней после перехода на цифру было несколько тысяч звонков. Сейчас количество звонков снизилось, но их все равно в 10 раз больше, чем было в сентябре. Например, во вторник пришло 315 звонков. Причем эта "горячая линия" связана с "горячей линией", которая была организована правительством Тверской области. На региональную линию мы переадресуем вопросы, которые касаются финансовой поддержки социально незащищенных слоев населения.

Помимо "горячей линии" еще есть сайт, который называется "смотрицифру.рф". Там можно посмотреть список населенных пунктов вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, найти ближайший объект, с которого идет трансляция сигнала, узнать, куда направлять антенну. Там достаточно большой объем полезной информации для всех жителей нашей страны.

А как оказывается финансовая помощь людям?

Андрей Романченко: Правительство Тверской области приняло решение компенсировать малообеспеченным людям затраты на приобретение приставки. Для того чтобы принимать цифровое телевидение, нужна дециметровая антенна, это раз. Нужен телевизор, который поддерживает стандарт DVB-T2. Либо, если у вас аналоговый старый телевизор, нужна приставка. И эту приставку надо соединить, так же как это делается с кабельным и спутниковым телевидением, со старым аналоговым телевизором. Тогда на нем можно принимать цифровой сигнал. Но приставку и антенну надо купить. И тем, кому это не по карману, решили компенсировать расходы. Правительство Тверской области выделило на это 6 миллионов рублей. Чтобы получить компенсацию, достаточно обратиться в МФЦ, подтвердить свой месячный доход (компенсация предусмотрена для граждан с доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума региона), предоставить чеки за купленную приставку. Компенсацию уже получили несколько сот человек. И процесс продолжается. Рассмотрено более тысячи заявок на возврат денег за покупки приставки.

Чем поучителен опыт Тверской области?

Андрей Романченко: По большому счету, все идет достаточно позитивно. На что другим надо обратить внимание? На наличие в торговых точках приставок, причем нижнего ценового сегмента.

Мы еженедельно мониторим эту ситуацию по стране. Каждый понедельник мне докладывают о ценах и количестве моделей. На сегодня в продаже в торговых сетях более двух тысяч моделей цифровых телевизоров. Их стоимость начинается от 5650 рублей. В продаже 230-235 моделей цифровых приставок, их стоимость начинается от 780 рублей.

В Твери после перехода на цифру сформировался дополнительный спрос на эти цифровые приемные устройства, нижний ценовой сегмент очень быстро был раскуплен, и сейчас в торговых сетях доступны приставки по цене не ниже тысячи рублей (1000-1100-1200). Они обладают дополнительным функционалом, но, как правило, им не пользуются. Министерству промышленности и торговли и Федеральной антимонопольной службе правительство дало поручение внимательно смотреть за тем, чтобы в торговых сетях были и приставки, и телевизионные приемники, в том числе и нижнего ценового сегмента. А Федеральная антимонопольная служба в силу своих полномочий может еще влиять на то, чтобы не было такого взрывного роста цен на приставки и на телевизоры.

У телезрителей есть выбор. Платить за пакет спутникового ТВ или получать 20 каналов с эфира бесплатно. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

А кто помогает в подключении приставок?

Андрей Романченко: В Тверской области правительство получило очень хорошую опору в виде волонтерского движения. Там более тысячи волонтеров. Они одеты в форму с нашей цифровой бабочкой, на куртках написано "Цифровое эфирное телевидение", чтобы люди понимали, кого они пускают домой.

Волонтеры были обучены в филиале нашего предприятия. Они знают, как подключаются приставки, как настраиваются телевизоры. И как раз через "горячую линию" можно вызвать волонтера на дом. Они ездят и по малонаселенным пунктам. Мы видели, как у ребят горят глаза, как они действительно хотят помочь, быть полезными людям. И это дорогого стоит. Сейчас при разговорах с руководителями других регионов, которым предстоит переход на цифру, я всегда привожу этот положительный пример.

А что касается телезрителей, то у них теперь есть выбор. Платить за телепакет кабельного или спутникового ТВ. Или получать 20 каналов с эфира бесплатно, лишь один раз вложив деньги в телевизор или приставку.

Полный отчет о "деловом завтраке" читайте в следующих номерах "РГ". В "РГ- Неделя" и на сайте - "Полезную книжку", как перейти на цифровой эфир.

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