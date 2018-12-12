Уже в пятницу в столице стартует главный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", и мэр Сергей Собянин даст команду зажечь в городе праздничные огни. Гигантские арки, леса из елок, километры гирлянд, тысячи игрушек, миллионы фонарей украсили Москву и создали на ее улицах ощущение волшебства, чудес и добра. Единый мотив всего оформления - новогодние сказки.

Яркий световой тоннель длиной 150 метров по традиции появился на Тверском бульваре - сделать на его фоне фотографии можно будет уже 14 декабря. Фото: photoxpress

Елка в гости вас зовет!

Чтобы Москва превратилась в сказочный новогодний город, потребовалось 3 тысячи декоративных украшений и более 1,5 тысячи километров гирлянд. Сюрпризы ждут горожан на каждом шагу. Искусственные и живые елки уже стоят не только в центре, но и во всех округах столицы. В общей сложности установлено 290 новогодних красавиц. Деревья увешаны гирляндами, снежинками, бусами - почти каждую украшает не менее 2,5 тысячи елочных игрушек, и каждая заслуживает отдельного внимания. К примеру, самая высокая - 30-метровая - елка стоит на Лубянской площади, возле Центрального детского магазина. "Здесь разместилась объемно-пространственная композиция, а центром ее и стала эта ель, из вершины которой расходится гигантский световой шатер, - рассказал "РГ" руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев. - Под световым куполом установлены еще несколько 12- и 8-метровых красочных елей, украшенных золотыми и красными шарами, множеством мерцающих огней и звездными снежинками. Эффект свечения елкам создают вмонтированные в хвою светодиодные гирлянды".

На Манежной площади вырос сказочный лес из елок. Каждую украшают шишки, шары, сосульки, звезды и большие сердца. Новогодние красавицы привлекают внимание туристов, которые записывают видео, кружась в хороводе. А детишки рассматривают подарки, спрятанные под елками, и необычные арт-объекты - зеленых оленей, овечек из дерева. Здесь же обосновалась елка ростом чуть больше 20 метров, на ней игрушки в виде дирижаблей, усов, часов - все ручной работы.

Около парка "Зарядье" со стороны Васильевского спуска тоже выросла огромная елка со световыми беседками - Царь-пушка и Царь-колокол. Особое внимание привлекает елка в Камергерском переулке, посвященная сказке "Снежная королева", а на Тверской площади елка посвящена литературе в целом. Ее украшают игрушки-портреты русских писателей. На площади у ЦУМа появилась целая галерея дизайнерских красавиц с иголками. Новогодние деревья украсили восемь знаменитых кутюрье - Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Алена Ахмадуллина, Ксения Чилингарова и другие.

Фото: РИА Новости

Время света и волшебства

Смогут москвичи и гости столицы и погулять по романтичным светящимся тоннелям. Самый большой из них - длиной в 150 метров, вновь, как и в прошлом году, на Тверском бульваре. А новинка этой зимы - музыкальный тоннель на Поклонной горе. Там будут звучать новогодние мелодии и в такт им сверкать световые гирлянды. Появились на московских улицах и мини-тоннели для пешеходов - пройти можно через нуль в световых композициях цифр 2019.

Навесы из гирлянд украшают пешеходные зоны в центре города. Небо над Никольской улицей по обыкновению закрывают звезды - световой навес растянулся на 600 метров. На натянутых тросах размещено почти 100 километров гирлянд. Светлее, чем днем, и в Камергерском переулке, на улицах Рождественке и Кузнецком Мосту. А Столешников переулок теперь так и называется - "улица мерцающих огней".

Еще 800 световых панель-кронштейнов украсили фонарные столбы. К примеру, на Арбате это почти двухметровые декоративные конструкции "Занавес", а на Покровке, Маросейке и Мясницкой улицах - новогодние шары.

На Тверской улице 6-метровые опоры освещения по обыкновению превратили в гигантские световые бокалы с шампанским. Кстати, Тверская в этом году на целых пять дней станет пешеходной - с 29 декабря по 3 января. Здесь развернутся народные гулянья, а пока можно гулять по ее широким тротуарам и заглядывать в переулочки, где завтра зашумят новогодние фестивальные площадки с концертами и развлечениями.

Фото: РИА Новости

Арки, маски и шары

Ярко засверкают и огромные ажурные световые арки, за монтажом которых с интересом наблюдали москвичи в последние две недели. "Путешествие в Рождество" отмечено ими в восьми точках - на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, Камергерском и Газетном переулках, а также в Новопушкинском сквере и улице Кузнецкий Мост. Самая большая - на Тверской площади - состоит почти из 150 тысяч световых элементов. Арки будут загораться вместе с обычными городскими фонарями автоматически сразу же, как только на улице стемнеет.

У цирка на проспекте Вернадского размещается еще одна арка под названием "Время Рождества" высотой почти 19 метров. Центром входной группы здесь станет двусторонний часовой механизм. Необычные декорации появились на Театральной площади. Арки тут напоминают морозные узоры, а украшают их золотые новогодние шары. Огромный шар лежит прямо в центре площади, а рядом с ним - гигантская театральная маска.

Справка "РГ"

Новый год в Москве будет ярким и в то же время экономным за счет использования энергосберегающих светодиодов. К тому же город уже сформировал большой запас объемно-декоративных элементов, позволяющий при относительно небольших затратах обеспечить полноценное украшение города, используя новое оформление и новые световые решения имеющихся конструкций.