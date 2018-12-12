Молодой инженер наладил в Воронеже выпуск приемников для онлайн-радио

Разработка Михаила Русецкого позволяет слушать любимые станции даже там, где FM не ловится. Свой первый приемник для интернет-радио он создал по просьбе родных, а полтора года назад начал привлекать коммерческие заказы. С тех пор его "Волны" расходятся по всему миру.

Поймал сигнал

"Я гулял с коляской, было много времени на раздумья…" Когда жаловаться на домашнее радио стали сразу и жена, и мама, Михаил решил сделать устройство, которое будет "ловить все". Электроникой он интересовался с детства, окончил профильный вуз и работал в Санкт-Петербурге на оборонном предприятии. На досуге продолжал возиться с микросхемами.

- У мамы в Северодвинске принималось всего три радиостанции - для небольших городов это норма. У жены сигнала не было на кухне. Можно слушать радио онлайн, но тут надо принести смартфон, колонку, найти потоковую станцию… мокрыми руками экран трогать не будешь… Интернет-приемники зарубежного производства стоили 15 тысяч рублей. И с осени 2015-го я стал не спеша разрабатывать такую штуку, - вспоминает Русецкий.

Из подручных средств он собрал два устройства и написал программный код, чтобы подключаться к mp3-потокам радиостанций, которые вещают онлайн. Сразу получил отзывы - мол, динамик хилый (заменил) и каналов мало (расширять их список тогда мог только Михаил, теперь - любой пользователь).

- Стал думать дальше - как бы эту вещь тиражировать. Нужен был совсем другой технологический процесс, - продолжает инженер. - Первый приемник был сделан, грубо говоря, из маленького компьютера, а тут я решил набрать микро­схем и паять… До октября 2016-го ездил по командировкам и параллельно прикидывал, где заказать недостающие части - например, дубовый корпус. Склеить его ровно и четко по размерам - целое искусство! В общей сложности на разработку прототипа ушло тысяч 150-200, заработанных мной на фрилансе. Для "железки" это хороший показатель. Потом я закупил радиодетали в Китае через AliExpress и стал готовиться к краудфандингу.

Русецкий снял прототип на фото и видео, разместил на платформе Boomstarter. Те, кто захотел получить такой приемник, переводили ему деньги по предзаказу. Часть средств на покупку комплектующих впрок (тысяч 70) пришлось вложить самому. Первая сделка состоялась в апреле 2017-го, и Михаил считает это датой рождения бизнеса. Тогда же он сделал сайт radiowolna.ru (для этого есть множество конструкторов, в том числе бесплатных).

- Собирал приемники вместе с женой. Она - флорист - хотела найти подработку в декрете, и я научил ее паять. На одно изделие типа Wolna-1 уходило примерно восемь трудочасов (сейчас укладываемся в три). И вот она ребенка спать уложит - попаяла. Вечером кино включили на компьютере - сидим, собираем, - улыбается Русецкий. - За месяц я продал около 15 приемников по пять тысяч рублей и понял - спрос есть.

Конечно, клиенты появлялись не самотеком - суть изобретения пришлось объяснять и специалистам, и обывателям.

- Радио для меня больше, чем просто железка. Всегда подсознательно хотел что-то такое сделать. А когда ты долго вынашиваешь идею, то критику воспринимать тяжело. Хотя там были явные недостатки, - признается Михаил. - Но хуже, когда твое предложение проходит незамеченным. Часть людей в принципе не понимают, зачем нужен приемник, когда можно приладить к смартфону bluetooth-колонку. Ну что ж, мы ориентируемся на тех, кому важно качество звука. Его обеспечивают хороший декодер и деревянный корпус.

Пошел в рост

Конструктивные отзывы Русецкий учел и придумал "Волну-2". С двумя динамиками, аккумулятором и возможностью управления со смартфона. Связываться с краудфандингом больше не стал - поместил на своем сайте ролик о новой модели и "прикрутил" форму для оплаты картой. В октябре 2017-го Михаил взял 500 тысяч в кредит, заказал впрок запчасти и собрал примерно 60 заказов. Изделия обещал выслать в середине декабря. Комплектующие пришли только в первых числах…

- Мы паяли на кухне день и ночь, хотя на сборку такого приемника уходило уже часа полтора, - продолжает Михаил. - Погрузили коробки в баулы, как у челноков, отвезли в транспортную компанию… Клиенты писали хорошие отзывы, заказов прибавилось. А поскольку я был начальником отдела разработки на предприятии и делал свои приемники ночами, то понял, что в таком режиме через три месяца слягу. И уволился.

В январе он как индивидуальный предприниматель снял небольшое помещение, нанял двух студентов в помощь. Вскоре Русецкие решили, что терпеть питерскую слякоть больше незачем - работа не держит. И переехали в Воронеж. Михаил нашел квартиру рядом с офисом транспортной компании. Вышло куда дешевле, чем в Cеверной столице. Но прибыли от бизнеса на содержание всей семьи не хватало.

Надо было наращивать объем производства, а для этого - разобраться в интернет-маркетинге и рекламе. Русецкий подал заявку в Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

- Там есть акселератор для стартапов: приезжаешь в Москву, и три месяца эксперты - владельцы успешных IT-компаний - помогают развивать твой проект. На 20 мест претендовало 200 фирм. Меня взяли не сразу, но в итоге я отучился и вскоре увеличил обороты вдвое, а за минувшие полгода - и того больше. Стремимся делать около 100 приемников в месяц, - рассказывает Михаил.

ФРИИ покупает семь процентов компании, которую берется поддерживать, за 2,5 миллиона рублей. Часть суммы ушла на оплату обучения, треть - на зарплаты и налоги: пришлось вместо ИП открыть ООО, нанять маркетолога и монтажника.

Захватил мир

Явный спрос на интернет-радиоприемники обнаружился за рубежом. "Волну" из Воронежа можно встретить в Беларуси и Казахстане, Латвии и Израиле, Индонезии и Сингапуре. В офисе компании висит карта мира, но "покоренные" страны на ней пока не отметили.

- Америка была бы вся флажками утыкана, Восточная Европа, Англия… - радуется Русецкий. - Я боялся конкуренции - китайцы же давно все делают дешево и красиво. По себестоимости наши приемники и импортные, скорее всего, мало отличаются, но импортные в России гораздо дороже - за счет многократной перепродажи. За границей за счет цены так не выиграешь. Оказалось, там людей подкупают деревянный корпус (другие приемники экономкласса пластиковые) и минималистичный дизайн нашего радио. На eBay покупают даже "Волну-1"!

Критики пугают: мол, потенциальные клиенты скоро кончатся. Но пока люди охотно платят за удобство слушать радио.

15 приемников Михаил Русецкий собрал за месяц и продал по пять тысяч рублей каждый. Так стало понятно, что спрос есть

- В России мало кто делает электронику, разве что заказывают в Китае готовые изделия по своим чертежам. Наш бизнес - маленькое сумасшествие, - смеется инженер. - Мои личные денежные вложения, пожалуй, уже окупились (хотя прошлогодний кредит я еще не погасил). А вот бешеное количество труда… Я пытался посчитать упущенный доход - как если бы все это время не с приемниками возился, а разрабатывал электронику на заказ. Счет на миллионы. Обидно, что для производственных компаний нет особых льгот - налоговой все равно, перепродаешь ты туалетную бумагу или собираешь радио. Отчетность у нас ведет бухгалтер на аутсорсинге, но на нее уходит много и моего времени. Может, фирмы с оборотом до миллиона рублей в месяц и не стоило бы настолько жестко контролировать - 80 процентов закроются и так.