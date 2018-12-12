На истфаке МГУ состоялась необычная лекция

Темой лекции стал патриотический проект "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти". В роли лектора выступил председатель "Белорусской национально-культурной автономии Смоленской области" Сергей Кривко. Мероприятие прошло для студентов магистерской программы "История диаспор и миграционных процессов" МГУ имени М.В.Ломоносова.

- Эта наша встреча - результат сотрудничества Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, исторического факультета МГУ и информационно-аналитического портала "Дружба народов. Палитра диаспор". Портал создан московскими белорусами при поддержке Комитета общественных связей Москвы и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, - рассказывает Оксана Солопова, исполнительный директор ФНКА и руководитель лаборатории истории диаспор истфака МГУ. В рамках этой совместной деятельности работает лекторий "Слово лидерам", куда приходят государственные и общественные деятели, эксперты. Они рассказывают ребятам, как на деле реализуется национальная политика...

Сергей Кривко рассказал об истории создания и главном проекте организации, поддержанном грантом Президента РФ:

- Еще на стадии учредительных съездов мы провели исследования, чтобы понять, какое направление общественной работы самое важное для белорусов Смоленской области. По результатам опросов стало ясно: им должно стать сохранение общей истории. Одной из форм сохранения памяти о войне нами были выбраны автопробеги. Мы едем от одной географической точки к другой, а получается, что от памятника к памятнику. И каждый памятник на этом пути - это и трагедия, и подвиг. В этом году мы уже в третий раз провели автопробег, посетили около 20 городов.

Волонтеры работали в архивах, искали информацию о памятниках, определяли GPS-координаты. Были найдены места захоронений трех бойцов. Результаты опубликованы в "Атласе памяти". При содействии ФНКА белорусов России смоленские белорусы намерены обратиться в навигационные службы "Яндекса" и "Google" с тем, чтобы информацию о локации больших и малых памятников Великой Отечественной войны включить в данные навигаторов.

- Перед смоленскими белорусами стоит еще одна цель: сделать автопробеги массовыми. Ведь это уникальная возможность по-настоящему узнать историю Родины, - говорит Оксана Солопова. - Под руководством председателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергея Кандыбовича членами нашей организации предпринимаются результативные усилия по воспитанию патриотизма. В сердце каждого белоруса России жива память о Великой Отечественной войне: через семью, через историю одной общей страны, через братство дедов и прадедов. Эта память соединяет нашу диаспору, сшивает пространство Союзного государства особой нитью.