Названы самые чистые регионы РФ

Первую строчку занимает многолетний лидер - Тамбовская область. В пятерку регионов, живущих в гармонии с природой, также вошли Алтайский край и Республика Алтай, Белгородская и Курская области. В топ-10 вернулась Москва, ранее снизившая позиции из-за жалоб жителей Восточного округа столицы на загрязнение воздуха сероводородом.

- Эксперты установили, что источники запаха находятся за пределами Москвы, а концентрации сероводорода не превышали предельно допустимых концентраций в 2-3 раза. Это, безусловно, неприятно для обоняния, но ущерба здоровью не наносит. А по другим экологическим вопросам: благоустройство города, активное озеленение, организация дорожного движения, замена муниципального транспорта на экологичный и т.д., - усилия столичных властей заслуживают высшей оценки, - рассказал председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин.

Шестое место в рейтинге заняла попала Мурманская область - единственный промышленный регион среди экологичных.

- Мы не утверждаем, что здесь нет экологических проблем (одна угольная пыль в Мурманске чего стоит). Но за пять лет на 22 процента снизился объем загрязнений атмосферного воздуха. Область - лидер среди всех регионов России по площади особо охраняемых территорий. К заповедникам, национальным паркам, заказникам относится больше 12 процентов площади. Только за осень 2018 года подписаны важнейшие соглашения по созданию ветропарка. Благодаря совместным действием власти, бизнеса и общественности регион развивается в правильном направлении - экологически устойчивом, - считает директор природоохранных программ Роман Пукалов.

Замыкают список Нижегородская, Московская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

- После общения с чиновниками профильных департаментов создается впечатление, что некоторым выгодно быть на последних позициях, так как всегда можно сослаться на рейтинг и попросить дополнительные субсидии из федерального бюджета. Свердловская область, например, за 2018 год ни разу не предоставила информацию о проводимых ею экологических мероприятиях, - рассказал Нагибин.