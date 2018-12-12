Самые высокооплачиваемые профессии в Москве - пилоты, программисты, разработчики и менеджеры в сфере ИТ. Столичным работодателям же в первую очередь нужны продавцы, кассиры и водители - для них на рынке больше 10 тысяч предложений. Таковы данные Международного сервиса поиска и аналитики вакансий Adzuna. Впрочем, их выводы несколько отличаются от официальной статистики.

Самая "дорогая" профессия - пилот, его средняя зарплата в столице достигает 370 тысяч рублей в месяц. Это неудивительно, Москва - одна из крупнейших в мире воздушных гаваней и центров базирования международных авиакомпаний, где постоянно требуются кадры. "Сейчас на рынке всего 19 вакансий, но авиакомпании остро нуждаются в профессионалах и готовы брать на работу опытных пилотов", - уточнил Владимир Цыглаков, руководитель российского направления в Adzuna.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых работников - руководители группы разработчиков IT-проектов - опытные программисты широкого профиля. Без этих специалистов в наши дни уже не может обойтись ни одна компания, а уровень их зарплаты в городе - 210,7 тысячи рублей в месяц. Средняя зарплата в этой отрасли по России - 88,7 тысячи .

По последним данным Мосгорстата, средняя зарплата в Москве в сентябре составила 77,3 тысячи рублей. И это деньги немалые, но вот кто их получает, у Мосгорстата и аналитиков мнения по ряду профессий расходятся. Последние утверждают, что учителя получают около 30 тысяч рублей в месяц, а Мосгорстат приводит цифру: в сентябре педагоги заработали в среднем по 90,7 тысячи рублей, а преподаватели вузов - 138,4 тысячи.

Та же картина в здравоохранении. Аналитики говорят: у врачей зарплата 80 тысяч рублей, а Мосгорстат утверждает: в сентябре они получили в среднем 135,8 тысячи. И это реально, так как по "дорожной карте" департамента здравоохранения врачи поликлиники, например, еще в январе уходящего года должны были иметь среднюю зарплату не менее 134 тысяч рублей. Очевидно, авторы международного сервиса не учитывают социальные выплаты и гранты из бюджета города, которые у медиков в Москве весьма существенные. В частности, за работу с пожилыми пациентами-хрониками на приеме врачам доплачивается 20 тысяч рублей в месяц, а медсестрам - 10 тысяч. За оказание патронажной помощи на дому маломобильным пациентам - 25 тысяч рублей врачам и 15 тысяч медсестрам. Врачи общей практики городских поликлиник тоже имеют доплату - 20 тысяч рублей в месяц, а если они еще и сдали экзамен на статус "Московского врача" - то еще 15 тысяч рублей. В школах и детских садах у работников здравоохранения свои доплаты - 15 тысяч рублей у врачей в месяц и 10 тысяч рублей - у медсестер. По другим профессиям данные официальной статистики и аналитиков в целом сходятся. Неплохо зарабатывают энергетики - почти 96 тысяч рублей в месяц, строители - в среднем 70-80 тысяч рублей. Менеджеры, тренеры, парикмахеры и дизайнеры имеют доход от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. В числе самых низкооплачиваемых профессий в городе почтальон (21,2 тысячи рублей), дворник (23,7 тысячи рублей), уборщица (25,5 тысячи рублей).

Средняя зарплата в столице в сентябре составила 77,3 тысячи рублей

Но если посмотреть на базу вакансий, то оказывается, большому городу прежде всего нужны продавцы и кассиры - этих вакансий не закрыто почти 17 тысяч при средней зарплате 35,2 тысячи рублей. Требуются в большом количестве и водители - 10,9 тысячи вакансий с зарплатой 62,5 тысячи рублей и охранники - 7,5 тысячи вакансий при средней зарплате 30 тысяч рублей.