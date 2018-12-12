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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Николай Басков представил новый рождественский альбом в хосписе

Текст: Александр Алексеев
Популярные исполнители, как правило, выбирают для презентаций престижные залы или модные клубы. Но народный артист России Николай Басков поступил иначе.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

В среду, 12 декабря, он представил свой альбом Christmas Songs, продюсером которого стал знаменитый Уолтер Афанасьефф, перед сотрудниками и пациентами московского Центра паллиативной помощи. Спел перед необычной пока для себя аудиторией. И сообщил о начале благотворительной акции в поддержку пациентов хосписов и Фонда "Вера".

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Все деньги, полученные от продажи диска, выпущенного по инициативе российского офиса звукозаписывающей компании Universal Music, будут перечислены в благотворительный фонд "Вера". А оттуда уже станут направляться в хосписы - те, которые больше всего в этом нуждаются.

Christmas Songs и вправду замечательный альбом. Одну из песен - O, Holy Night с Николаем Басковым записала знаменитая певица Сара Брайтман (та самая, что поет "Фантом в опере"). Есть на релизе и новая версия композиции Ave Maria, и даже песенка "В лесу родилась елочка" - может быть, главная новогодняя в России. Конечно, с ней пора уже познакомиться и поклонникам музыки в других странах!
А всего в альбоме Christmas Songs собраны 11 композиций, исполненных на русском, английском и итальянском языках.

Кстати

Благотворительный фонд "Вера" создан в 2006 году и назван именем Веры Миллионщиковой - основателя и главного врача Первого московского хосписа. Фонд поддерживает тяжелобольных взрослых и детей, чьи болезни невозможно вылечить. Но у каждого из них есть право на помощь: чтобы не испытывать боли и страха. И быть рядом с близкими до самого конца… Такая помощь и называется "паллиативной".

В Москве паллиативную помощь оказывает Центр паллиативной помощи и восемь хосписов, а также выездные службы помощи на дому. Это государственные бесплатные медицинские учреждения.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым
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