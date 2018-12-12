Никольские морозы придут в столицу

До 20 градусов мороза похолодает накануне православного праздника Николы зимнего, который верующие отмечают 19 декабря. О похолодании сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, слякотная погода простоит до четверга, затем придет скандинавский антициклон. И чем ближе он будет приближаться к региону, тем холоднее будет воздух и чище небо. Под влиянием "гостя" температура воздуха к вечеру четверга опустится до -5, в пятницу на термометрах будет до 8 градусов мороза.

В выходные похолодает до -12, временами будет проглядывать солнце, а к понедельнику, 17 декабря, ожидается ясная погода при температуре от -10 до -20. Эти значения будут ниже климатической нормы более чем на 3-5 градусов. Однако рекорд погода не побьет, так как в эти дни в 2012 году воздух остывал еще сильнее: ночью морозы достигали -23 градусов. В конце 19 века холодало до -30. К слову, в прошлом году в это время была оттепель.

