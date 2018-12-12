Площадь пожара в Сокольниках выросла втрое

В течение получаса площадь крупного пожара на востоке Москвы увеличилась втрое и теперь составляет 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Огонь интенсивно распространяется, на помощь подразделениям МЧС экстренно вызвали пожарный поезд. После этого возгорание удалось локализовать.

В главке отмечают, что обстановка на месте спокойная, техники у спасателей достаточно. Ранее "РГ" сообщала, что горящий склад находится в доме №1Л на Сокольническом валу. Это двухэтажное кирпичное здание.