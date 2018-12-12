Серьезный сбой вчера пережили пассажиры московского метро. Поезда почти одновременно остановились на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях. Тысячи горожан рванули из подземки на такси - но и там ждали неприятности: "Яндекс" взвинтил цены. Автоматически.

Центр организации дорожного движения обратился к москвичам: мол, погода "нелетная", лучше оставить машины дома и пересесть на метро. Многие пересели. И около 8.17 начались проблемы на "зеленой" ветке. Пассажиры тщетно ждали поездов на станциях "Орехово", "Кантемировской" и других на юге города по нескольку минут. Хотя обычно в час пик интервал - 90 секунд. Через 15 минут стоявшие в тоннелях составы поехали. И почти в это же самое время пассажиры через популярный паблик "Едем по Москве" сообщили о сбое на "фиолетовой" ветке. Например, один из поездов простоял в "Жулебине" 7 минут и в итоге не доехал даже до центра. Пассажиров высадили на "Рязанском проспекте", где народ стоял перед платформой уже в десять рядов. А на "Выхино" в это время нельзя было даже зайти с улицы, настолько мощным был поток желающих уехать. 9.00. Пока "фиолетовая" ветка кое-как ехала, снова встала "зеленая". Сначала просто увеличились интервалы, а потом от "Орехово" до "Автозаводской" движение и вовсе остановилось.

Люди стояли в тоннелях по 15 минут в духоте и старались как можно скорее выйти на ближайшей платформе и прыгнуть в такси. Но не у всех получалось. Во-первых, в ряде южных районов приложения обещали подать машину в лучшем случае через 10 минут, тогда как обычно московские таксисты приезжают вдвое быстрее. Во-вторых, цены. За дорогу от Царицыно в соседнее Северное Чертаново "Яндекс. Такси" предлагал заплатить 1300 рублей, тогда как обычно в это же время берет только 300.

"Тарифы в Москве мы не меняли, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Яндекс. Такси". - Все дело в повышающем коэффициенте. Он автоматически включается, когда заказов в одном районе больше, чем свободных машин". Впрочем, народ был готов отдать и полторы тысячи, лишь бы успеть по делам. И, справедливости ради, рывок цен был резким, но не долгим. Автопарки выпустили в Царицыно больше машин, и коэффициент сам собой исчез. А метро, наконец, поехало около 11 часов. К этому времени стало ясно, что же все-таки случилось в тоннелях. На "зеленой" ветке сломался поезд, и его нужно было отправить в депо на техническую диагностику. Пока его вывозили с платформы "Технопарк", остальные составы ждали. А в коллапсе на "фиолетовой", как полагают в метро, отчасти виноваты... сами пассажиры. Машинисты постоянно предупреждают: не держите двери - не уедем. Так настроена система безопасности. Но поток на "фиолетовой" делает все, чтобы попасть в вагон. В данном случае пассажиры держали двери двух поездов, и их пришлось снять с линии раньше, чтобы проверить работу дверей.