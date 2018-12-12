Морозы в Москве сменились оттепелью, и выпавший в выходные снег стал активно таять. В городе же недавно заработали 190 катков с искусственным льдом. Неужели все превратятся в гигантские лужи? Обозреватель "РГ" отправился проверить лед на прочность: выдержит ли до новогодних каникул, чтобы от души покататься под музыку и в свете праздничных гирлянд?

Первый в моем списке - каток в "Сокольниках". В прошлом году здесь заливали чуть ли не всю центральную часть парка, но не торопятся - решили дождаться устойчивых морозов. "А вот катку "Лед" оттепель не страшна - современная технология замораживания льда. Достаточно лишь иногда ровнять с помощью специальных машин", - рассказала "РГ" пресс-секретарь парка "Сокольники" Екатерина Самарина. На часах только 11.00, а на катке не меньше полусотни катающихся. В основном - юные прогульщики. "А мы вместо уроков катаемся!" - признаются школяры. Кстати, в будни ходить на каток ощутимо дешевле - 300 рублей за двухчасовой сеанс, а для школьников и студентов - 200. Вышел на лед пораньше и 70-летний Алексей. В "Сокольники" он ходит каждый вторник - для участников программы "Московское долголетие" этот день на катке бесплатный. "Лед без ямок, кататься одно удовольствие", - рассказал пенсионер.

А вот на ВДНХ впервые вместо одного большого открылись два катка поменьше: на одном могут одновременно кататься 1,2 тысячи человек, на втором - вдвое больше. Времени уже час дня. Пробираюсь через снежную кашу, на градуснике +2. Но лед - идеальный на обеих площадках. "Выравниваем и намораживаем в перерывах между сеансами, - объясняют в пресс-службе ВДНХ. - А в понедельник, в выходной, льдом занимаются почти целый день. Это позволяет поддерживать его высокое качество". Здесь катающихся днем человек 300-350. "Взяли с мужем отпуск, решили побольше времени проводить на свежем воздухе. Вот пришли вместе с дочкой, - рассказывает Галина. - Потрясающие декорации, отличная музыка, прекрасное настроение". "В будни наши катки посещают несколько тысяч человек, а в выходные еще больше", - сказали в пресс-службе.Стоимость катания примерно такая же, как в "Сокольниках", но утром даже дешевле - до 15.00 - 250 рублей.

На катках народа хватает и днем - идут покататься школьники, пенсионеры, отпускники, гости столицы

Ну а самый центральный и самый яркий каток, конечно же, прямо на Красной площади. Кататься одновременно тут могут всего 450 человек. Зато какая красота вокруг! До стен Кремля, собора Василия Блаженного, здания самого ГУМа - рукой подать. Покататься сюда приходят не только москвичи, но и гости столицы. Чтобы держать лед "в форме", его обрабатывают девять раз за день - в получасовые окна между сеансами. "Я в Москве первый раз, вел бизнес-переговоры с партнерами. Сегодня улетаю, но перед аэропортом решил покататься на коньках на Красной площади. Лед отличный, все пространство грамотно организовано", - делится впечатлениями швейцарец Кристоф и обещает, что еще обязательно вернется в Москву зимой - только уже отдыхать, а не работать. Всего в столице этой зимой будут работать более 1300 катков с искусственным и натуральным льдом.