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12.12.2018 00:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новогодний квест

"Путешествие в Рождество" стартует в Москве 14 декабря
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7742 (279)
Более 70 ледовых шоу увидят москвичи и туристы на фестивале "Путешествие в Рождество", который стартует 14 декабря. Продлится он целый месяц.

В атмосферу волшебства по уже сложившейся традиции окунутся улицы, переулки и парки. Весомую часть программы займут всевозможные спектакли и шоу. В Новопушкинском сквере, например, покажут "Лебединое озеро", "Щелкунчика", "Белоснежку", "Золушку" и премьеру - "Царевну-лягушку". В них сыграют именитые фигуристы: Аделина Сотникова, Елена Ильиных, Артур Гачинский. На лед выйдет и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. "Я приму участие в шести спектаклях, - рассказала она. - Обычно наши шоу смотрят более 120 тысяч человек. Надеюсь, в этот раз будет не меньше". Стоимость билетов на все представления - 100 рублей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему столичным каткам не страшны перепады погоды

Ледовые шоу по мотивам детских сказок запланированы и на Красной площади. Их подготовил фигурист Евгений Плющенко. На каток он выйдет 11, 12 и 13 января. Готовятся к показу и спектакли-шествия. По словам административного директора фестиваля "Золотая маска" Надежды Коноревой, в столицу приедут уличные театры из российских регионов, а также из Италии, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании.

"Путешествие в Рождество" на этот раз посвящено литературе: писателям, героям знакомых нам романов и рассказов. На Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому, один из павильонов превратится в Нарнию. Войти в нее дети смогут, как и в книге, через волшебный шкаф. Как и в прошлые годы, всем желающим предложат поучаствовать в новогоднем квесте, а заодно побороться за призы: сладости, билеты в кино, свитшоты от российских дизайнеров. Для этого нужно получить рождественский паспорт и посетить как можно больше праздничных площадок. Здесь придется немного напрячь мозги: разузнать о жизни сказочных героев, разгадать секреты театральных постановок и выяснить, как празднуют Новый год и Рождество в разных странах.

Балет "Щелкунчик" можно увидеть не только в Большом театре, но и в Новопушкинском сквере

За каждый ответ участники получат печать в свой "документ". Заполненный паспорт они смогут обменять на подарок в одном из главных рождественских магазинов - на Тверском бульваре, на площади Славы и Профсоюзной улице.

Кстати

Тверскую улицу с 29 декабря закроют для проезда транспорта, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Народные гуляния на главной дорожной "артерии" города продлятся до середины 3 января.

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