Собянин: Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд руб. в год

В Москве за последние годы построено более 50 гостиниц. Сейчас возводятся и проектируются еще около 30. Открыть их планируют в ближайшие два-три года. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив в центре города новый отель.

Пятизвездочная гостиница приняла первых гостей месяц назад. В нескольких минутах ходьбы от нее - станция метро "Проспект мира", Армянская церковь, Соборная мечеть и сразу несколько посольств. Строительство многоэтажного здания на пересечении Олимпийского проспекта и Самарской улицы шло с 2007 года. Из-за нехватки финансов стройка на время замораживалась. В новом отеле - 379 номеров.

Всего в Москве, по официальным данным, более полутора тысяч отелей и хостелов. Большинство номеров на новогодние праздники, по словам мэра, уже забронировано. "За восемь лет число туристов в столице возросло в два раза. Для города это выгодная история, - заметил Собянин. - В этом году, по прогнозам, доходы бюджета от туризма и фестивалей составят 112 млрд рублей. На эти деньги можно построить полноценную ветку метро или, например, целый год финансировать строительство новых домов по программе реновации".

Московские уличные фестивали, добавил градоначальник, ежегодно привлекают миллионы людей. По его словам, в уходящем году ярмарки посетили свыше 60 млн человек - это даже больше, чем во время чемпионата мира по футболу.