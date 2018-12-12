Собянин: Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд руб. в год

Новости

Замерзающему Черногорску выделили 2 млн на покупку угля 13:39
Раненных в ДТП с автобусом под Псковом авиацией доставят в Петербург 13:36
За смерть 19 человек под Владимиром будут судить иностранцев 13:35
В Боровске объяснили, почему закрашивают картины о политических репрессиях 13:25
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям 13:16
Почему посох российского Деда Мороза оказался в Могилевской области 13:12
В Ленобласти экстремал прыгнул с парашютом с 27-го этажа 13:12
Глубокая модернизация БМД-2 начнется в 2021 году 13:11
В Уфе 15 учеников пострадали из-за распыленного в школе баллончика 13:08
Новый бюджетный кроссовер Skoda попал на видео без камуфляжа 13:01
Жители Башкирии пожаловались на удушающий смог 12:54
Водитель, устроивший смертельное ДТП под Тверью, работал по 16 часов 12:52
В полиции УрФО опровергли запрет сотрудникам посещать рэп-концерты 12:48
Роскомнадзор не исключил изменения закона для блокировки Google 12:44
Дмитрий Нагиев обозвал Сергея Шнурова "шкурой" 12:44
В Венесуэле уволенным работникам завода Goodyear выдадут по десять шин 12:33
В Карелии заведут дело на мэра, которую сбила машина 12:32
Иероглиф "бедствие" стал символом уходящего года в Японии 12:30
Зонд InSight прислал первое селфи с Марса 12:30
Под Владимиром возбудили дело о разбитом мемориале Солженицыну 12:27
Осужденный экс-офицер полиции Ингушетии освобожден из колонии 12:27
Из Минска до Казани теперь можно добраться на прямом поезде 12:25
Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым 12:22
Видео: как рисовали "Мир Дикого Запада" 12:22
В Петербурге из больницы выписали школьников, отравившихся в бассейне 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 11:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд руб. в год

Текст: Сергей Жуков
В Москве за последние годы построено более 50 гостиниц. Сейчас возводятся и проектируются еще около 30. Открыть их планируют в ближайшие два-три года. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив в центре города новый отель.

Пятизвездочная гостиница приняла первых гостей месяц назад. В нескольких минутах ходьбы от нее - станция метро "Проспект мира", Армянская церковь, Соборная мечеть и сразу несколько посольств. Строительство многоэтажного здания на пересечении Олимпийского проспекта и Самарской улицы шло с 2007 года. Из-за нехватки финансов стройка на время замораживалась. В новом отеле - 379 номеров.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество"

Всего в Москве, по официальным данным, более полутора тысяч отелей и хостелов. Большинство номеров на новогодние праздники, по словам мэра, уже забронировано. "За восемь лет число туристов в столице возросло в два раза. Для города это выгодная история, - заметил Собянин. - В этом году, по прогнозам, доходы бюджета от туризма и фестивалей составят 112 млрд рублей. На эти деньги можно построить полноценную ветку метро или, например, целый год финансировать строительство новых домов по программе реновации".

Московские уличные фестивали, добавил градоначальник, ежегодно привлекают миллионы людей. По его словам, в уходящем году ярмарки посетили свыше 60 млн человек - это даже больше, чем во время чемпионата мира по футболу.

Экономика Туризм Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Жертвами стрелка в Страсбурге стали два человека, 14 пострадали
Российские космонавты исследовали отверстие в обшивке "Союза МС-09"
Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым